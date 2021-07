2 Aktionen der Einzelhändler kommen in Donaueschingen immer gut an. (Archivfoto) Foto: Jakober

Zum ersten Mal lädt das City-Management auf Donnerstag, 15. Juli, zur langen Einkaufsnacht in Donaueschingen ein.

Donaueschingen - Mit dieser Aktion soll wieder ein bisschen "Leben in die Stadt zurückkommen", so City-Managerin Christine Neu im Gespräch.

Der Shopping-Spaß soll von 18 bis 22 Uhr in die Donaustadt gebracht werden. Die Geschäfte, die sich an dieser erstmaligen Aktion beteiligen, haben bis 22 Uhr geöffnet. Mit der Beteiligung der Händler zeigen sich die Verantwortlichen sehr zufrieden. Es solle ein entspanntes Einkaufen in der Innenstadt werden. Beteiligt sind neben Geschäften in der Karlstraße Läden in der Josefstraße, am Max-Rieple-Platz, in der Max-Egon-Straße und der Bahnhofstraße.

Spezielle Angebote sowie persönliche Beratung

Es warten herausgeputzte Läden und Schaufenster auf die Besucher, spezielle Angebote sowie persönliche und individuelle Beratung. Beteiligt an dieser Aktion sind Parfümerie Butta, Hosenshop, Modehaus Banholzer, More & More, Optik Milbradt, Optik Nosch, Buchhandlung Osiander, Juwelier Kanstinger, Rahmenmanufaktur Baur, Spielwaren Thedy, Schmoll Herrenmode, Schuhhaus Duldinger, s`Lädele, Vodafone, der Holzkern Store sowie Vogt’s Bike’n Ride.

Das Einkaufen und Genießen ist ohne Test und ohne Terminvereinbarung möglich. Für die Kleinen gibt es ab 17.30 Uhr mehrere Märchenstunden und eine Spielkiste auf dem Max-Rieple-Platz. Die Großen können so lange entspannt bummeln und dabei Neues entdecken.