Erste Kunstwerke sind zurück: Baustelle des Augustinermuseums ist auf der Zielgeraden

Rund 93 Millionen Euro hat die Stadt seit 2004 in die Sanierung des Augustinermuseums investiert. Am 28. Februar sollen wieder alle Räume für Besucher geöffnet sein.

Es ist ein Ende in Sicht: Seit 2004 wird das Augustinermuseum in Freiburg aufwendig saniert. Nun hat die Stadt verkündet, dass das Museum am Samstag, 28. Februar, erstmals wieder für Besucher geöffnet sein wird. Dann wird der dritte und letzte Bauabschnitt fertig sein. „Wir wussten anfangs nicht, wie aufwendig diese Sanierung sein wird“, blickt Baubürgermeister Martin Haag auf das laufende Projekt zurück. Auch sei anfangs noch im laufenden Betrieb saniert worden. Nicht zuletzt durch die Fördermittel des Landes, Bundes und durch Spenden – insgesamt rund 16 Millionen Euro – sei diese umfangreiche Sanierung möglich gewesen.

Das Projekt sei deshalb so aufwendig geworden, da man zwei wichtige Aufgaben erfüllen musste: „Auf der einen Seite mussten wir den Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes für die nächste Generationen gewährleisten, auf der anderen Seite mussten wir die Innenräume an die Bedürfnisse des Museums anpassen und auf einen internationalen Standard bringen“, erklärt Michaela Hetztel, die Seitens der Immobilienmanagement Freiburg (IMF) das Projekt leitet.

Im Hintergrund werden bereits die ersten Kunstwerke an die Wände gebracht. Foto: Alexander Blessing

Gerade das Zusammenspiel dieser beiden Anforderungen sei eine schwere Aufgabe gewesen, so Haag. Auch musste das Projekt m Laufe der Jahre immer wieder an die aktuellen Bestimmungen angepasst werden.

Ausstellungsfläche wächst auf 1600 Quadratmeter an

Bei den technischen und klimatischen Bedürfnissen, sei dies nur mittels Sonderanfertigungen möglich gewesen. „In einem Museum steht die Kunst im Mittelpunkt. Wir mussten deshalb sicher stellen, dass wir gleichbleibende klimatische Bedingungen haben“, so Hetzel.

An dieser Wand muss ist die verbaute Technik noch zu sehen. Foto: Alexander Blessing

Im dritten Bauabschnitt wurde deshalb die Technik in eine Zwischenwände und Decken eingebaut. „Für den Besucher ist die ganze Technik unsichtbar.“ Auch an den Stuckdecken befinden sich keine Lampen oder Rauchmelder. Diese sind an den Wänden angebracht. Die Zwischenwände hätten zudem den Vorteil, dass die darin befindliche Technik angepasst werden könne und die Kuratoren dadurch gerade Wände vorfinden, an denen sie die Kunst anbringen können. Das sei an vielen Stellen im Haus zuvor nicht der Fall gewesen.

Die doppelte Verglasung dient der Sicherheit und den klimatischen Bedingungen im Museum. Foto: Alexander Blessing

Das Augustinermuseum wird bei seiner Eröffnung im Februar dann eine Ausstellungsfläche von 1600 Quadratmeter zu bieten haben. Neben den vielen Kunstwerken, die wieder einziehen oder aus Werken, die erstmals zu sehen sein, wurden auch die weiteren Räume an die Bedürfnisse eines modernen Museums angepasst. „Wir haben geschaut, dass auch die Aufenthaltsqualität verbessert wird“, erklärt die Leiterin der städtischen Museen Freiburg Jutta Götzmann. Neu hinzugekommen sei beispielsweise die „Welte-Lounge“ in der auch ein selbstspielender Flügel des Freiburger Herstellers Welte, der selbstspielende Instrumente herstellt, stehen wird.

Erste Kunstwerke sind bereits zurück im Museum

„Das Gebäude rückt nun in den Hintergrund und die Kunst rückt in den Fokus“, erklärt Götzmann den aktuellen Stand der Bauarbeiten. In vielen Räumen sei bereits die Kunst wieder eingezogen. Alle Arbeiten am Gebäude sollen bis Ende des Jahres beendet sein. Im Januar und Februar sollen dann die restlichen Kunstwerke einziehen und die Museumsräume fertig gestellt werden, so dass der Eröffnungstermin Ende Februar gehalten werden könne.

„Das Haus selbst ist nun ein großes Exponat mit eigener Geschichte“, fasst Götzmann die Sanierung des Augustinermuseums zusammen.

Die drei Bauabschnitte des Museums

1. Bauabschnitt

Von 2004 bis 2010 wurde die ehemaligen Klosterkirche für rund 17 Millionen Euro saniert.

2. Bauabschnitt

Im 2. Bauabschnitt wurde für rund 16 Millionen Euro das Haus der Graphischen Sammlung saniert. 2016 zogen dort die Bestände des Augustinermuseums und des Museums für Neue Kunst ein.

3. Bauabschnitt

Die Arbeiten des 3. Bauabschnitts befinden sich in der Endphase. Ab Ende 2025 hauchen die stadt- und kulturgeschichtlichen Sammlungen dem denkmalgeschützten Bau des ehemaligen Konventgebäudes neues Leben ein. Hinzu kommen ein Auditorium, die Welte-Lounge und das Museumscafé, das auch die Außenflächen, wie den Kreuzganginnenhof und den