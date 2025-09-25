Erste Kunstwerke sind zurück: Baustelle des Augustinermuseums ist auf der Zielgeraden

Rund 93 Millionen Euro hat die Stadt seit 2004 in die Sanierung des Augustinermuseums investiert. Am 28. Februar sollen wieder alle Räume für Besucher geöffnet sein.
Es ist ein Ende in Sicht: Seit 2004 wird das Augustinermuseum in Freiburg aufwendig saniert. Nun hat die Stadt verkündet, dass das Museum am Samstag, 28. Februar, erstmals wieder für Besucher geöffnet sein wird. Dann wird der dritte und letzte Bauabschnitt fertig sein. „Wir wussten anfangs nicht, wie aufwendig diese Sanierung sein wird“, blickt Baubürgermeister Martin Haag auf das laufende Projekt zurück. Auch sei anfangs noch im laufenden Betrieb saniert worden. Nicht zuletzt durch die Fördermittel des Landes, Bundes und durch Spenden – insgesamt rund 16 Millionen Euro – sei diese umfangreiche Sanierung möglich gewesen.