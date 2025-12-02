Erste Kita öffnete 1900: Hinter Kappel-Grafenhausen liegen 125 bewegte Jahre der Kinderbetreuung

Die erste Tagesstätte des Dorfs wurde 1900 eröffnet. Möglich wurde das durch Frauen, die sich dafür eingesetzt und sich sogar verschuldet hatten.
Die Entwicklung des Kindergartens in Grafenhausen ist ein eindrucksvolles Beispiel für bürgerschaftliches Engagement und für die gesellschaftlichen Veränderungen seit dem späten 19. Jahrhundert. Mit dem wirtschaftlichen Aufschwung nach dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71 und dem wachsenden Einfluss der Tabakindustrie wurden zunehmend auch Frauen berufstätig. Dadurch entstand erstmals ein spürbarer Bedarf an gemeinschaftlicher Kinderbetreuung. Obwohl das Großherzogliche Bezirksamt bereits 1875 und 1877 dringend auf die Einrichtung einer Kleinkinderschule drängte, blieb die Gemeinde zunächst untätig.