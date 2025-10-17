Erste Kinder-Uni Wiesental: Wissenschaft geht auch verständlich

Die erste Kinder-Uni Wiesental ist nun gestartet. Die Anmeldezahlen waren weitaus höher als erwartet. Die erste Vorlesung kam gut an, und 80 Kinder hörten gespannt zu.

Nur wenige Finger gehen hoch, als Valentin Amrhein fragt, wer schon einmal in einer Kinder-Uni war. Der Professor der Uni Basel und Leiter der Forschungsstation Petite Camarque im Elsass beantwortet in seiner Vorlesung die Frage: „Warum singen Vögel?“. Es ist die erste von vier Vorlesungen der Kinder-Uni Wiesental, die nun in ihr erstes Semester gestartet ist. Und das ziemlich erfolgreich.

Großer Andrang auf neues Angebot Schon vor den Sommerferien habe es einen Anmeldestop gegeben, erzählt VHS-Leiterin Katrin Nuiro im Gespräch mit unserer Redaktion. Bis vor einigen Wochen seien noch 40 der 80 Kinder auf der Warteliste gestanden. Dann war klar, dass man zumindest bei drei Vorlesungen statt in die Räume der IHK in die Festhalle Fahrnau ausweichen kann. Die Vorlesung am 6. November bleibt in der IHK, aufgeteilt in zwei Gruppen.

Viele der Kinder kämen von außerhalb, etwa von Lörrach oder Wehr. „Ich hätte nicht mit so einem Ansturm gerechnet, gerade auch, weil es das erste Mal ist“, sagt Nuiro. Die Projektverantwortliche Melanie Wasmuth zeigt sich davon allerdings gar nicht überrascht. Eigentlich wollten sie noch Werbung in den Schulen machen, aber das Angebot hätte sich so schnell herumgesprochen, dass auch dies nicht mehr nötig war.

Sponsoren gesucht für die nächsten Jahre

Das erste Semester wird von der Kultur- und Vereinsförderung der Stadt Schopfheim unterstützt. Jetzt gehe es darum, für die nächste Kinder-Uni Sponsoren zu finden. Dazu führt Bürgermeister Dirk Harscher als Schirmherr aktuell Gespräche mit potenziellen Sponsoren. „Wir hoffen auf Erfolg, dann gibt es die Kinder-Uni auch im nächsten Jahr, und dann können wir schon mit den Planungen beginnen“, sagt Nuiro. Ziel sei eine stabile Förderung über mehrere Jahre. Und eine Idee sei auch, einige Termine im Wiesental, etwa in Zell oder Schönau, anzubieten.

In diesem Jahr hätten sich – wegen des großen Andrangs – die Kinder nur für die gesamte Reihe anmelden können. Darüber hinaus habe man noch ein Begleitprogramm aufgebaut mit vier Workshops von Melanie Wasmuth zu Schriften im Altertum sowie eine Exkursion in den Basler Zoo – auch hier waren die Anmeldezahlen laut Nuiro sehr hoch.

Wie viele Strophen die Nachtigall singt

Erfahrung mit dem Konzept zeigt Valentin Amrhein. Das letzte Mal habe er in der Kinder-Uni Basel vor 380 Kindern die gleiche Vorlesung gehalten. Und wie schafft er es, sein Spezialgebiet kindgerecht zu präsentieren? „Ich mache keinen Unterschied, ob ich vor Erwachsenen oder Kindern stehe – ich finde, Wissenschaft muss verständlich sein.“ Und mit Klangbeispielen von Vogelgesängen und vielen Bildern sorgt er auch in Fahrnau für Spannung und dafür, dass die Kinder ruhig und konzentriert bleiben. Er erklärt alles in einfacher Sprache – eben kindgerecht. Und immer wieder dürfen die Kinder auf seine Fragen die Antworten tippen.

Valentin Amrhein erklärt den Kindern in der ersten Vorlesung, warum Vögel singen. Foto: Verena Wehrle

Sie können etwa den Gesang von Kohlmeise, Kuckuck und Zaunkönig hören und erfahren, dass die Nachtigall 200 Strophen singt. Auch verrückte Sachen aus der Vogelwelt erfahren die jungen Studierenden: Etwa wie ein Gimpel das Lied „Tief drin im Böhmerwald“ singt oder Baustellen-Geräusche nachmacht. Nach einer halben Stunde Vortrag haben die Kinder die Chance, den Experten mit Fragen zu löchern – und diese nutzen sie ausgiebig. Die erste Reaktion eines achtjährigen Teilnehmers: „Das war super.“