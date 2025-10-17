Erste Kinder-Uni Wiesental: Wissenschaft geht auch verständlich

Die erste Kinder-Uni Wiesental ist nun gestartet. Die Anmeldezahlen waren weitaus höher als erwartet. Die erste Vorlesung kam gut an, und 80 Kinder hörten gespannt zu.
Nur wenige Finger gehen hoch, als Valentin Amrhein fragt, wer schon einmal in einer Kinder-Uni war. Der Professor der Uni Basel und Leiter der Forschungsstation Petite Camarque im Elsass beantwortet in seiner Vorlesung die Frage: „Warum singen Vögel?“. Es ist die erste von vier Vorlesungen der Kinder-Uni Wiesental, die nun in ihr erstes Semester gestartet ist. Und das ziemlich erfolgreich.