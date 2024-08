Erste Kilometer absolviert: HFU-Professor Andreas Fath durchschwimmt die Elbe

1 Die ersten Kilometer sind geschafft: Am Freitag ist Andreas Fath auf seine 1083 Kilometer lange Reise gestartet. Foto: Benjamin Heberling

Andreas Fath, der „schwimmende Professor" der Hochschule Furtwangen, hat seine Reise begonnen.









Andreas Fath, Chemiker und Professor an der Hochschule Furtwangen (HFU), hat sein neuestes Projekt gestartet, mit dem er Extremsport und Wissenschaft verknüpft: In Smirice im tschechischen Riesengebirge startete Fath am Freitag mit dem Durchschwimmen der gesamten Elbe, wofür er sich insgesamt 25 Tage Zeit gibt. 1083 Kilometer wird Fath durchkraulen, bis er – wenn alles nach Plan läuft – am 10. September die Elbmündung in Cuxhaven erreichen wird.