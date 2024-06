Die Dezernentin für Ländlichen Raum des Kreises hat als erste ihren Hut in den Ring geworfen: Die Juristin gab am Freitag bekannt, ihrem Chef Frank Scherer an der Verwaltungsspitze nachfolgen zu wollen. Unsere Redaktion hat sich mit der 42-Jährigen über ihre Motivation, ihre Chancen und ihre Ziele unterhalten.