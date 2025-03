Die Feuerwehr Kippenheim sucht Verstärkung und lädt alle Interessierten zu unverbindlichen Infoveranstaltungen ein. In den kommenden Tagen erhalten zahlreiche Bürger der Gemeinde Post von der Feuerwehr – in einem persönlichen Schreiben wird darauf aufmerksam gemacht, warum es sich lohnt, Teil des Teams zu werden.

„Wir brauchen dringend neue Einsatzkräfte, aber uns ist wichtig, nicht nur die Notwendigkeit zu betonen, sondern auch die vielen positiven Seiten der Feuerwehrarbeit zu zeigen“, erklärt Lucas Riegger, Kommandant der Feuerwehr Kippenheim. „Bei uns erwartet dich Teamgeist, spannende Herausforderungen und das gute Gefühl, für die Gemeinschaft da zu sein.“

Alle Interessierten sind willkommen

Zunächst richtet sich die Aktion gezielt an Personen im Alter zwischen 25 und 45 Jahren. Diese Zielgruppe wurde in einem Workshop gemeinsam mit einem Fachbüro erarbeitet. „Das ist für uns ein erster Schritt“, so Riegger. Er betont aber auch, dass die Veranstaltung für alle Interessierten offen sei.

„Natürlich sind unsere Infoveranstaltungen nicht nur für diejenigen gedacht, die ein Anschreiben erhalten haben. Jede Bürgerin und jeder Bürger, der sich für die Feuerwehr interessiert, ist herzlich willkommen!“, betont Riegger. Die Feuerwehr Kippenheim freue sich über jede und jeden, der sich für das Ehrenamt begeistern kann.

Interessierte erhalten unverbindlich einen Einblick in die Feuerwehr

Um einen Einblick in die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr zu geben, finden in den nächsten Wochen mehrere Infoveranstaltungen statt. Dort können Interessierte unverbindlich erfahren, welche Aufgaben auf sie zukommen, welche Vorteile das Ehrenamt bietet und welche Möglichkeiten es gibt, sich einzubringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Alle Informationsveranstaltungen finden im Feuerwehrhaus Kippenheim in der Bahnhofstraße 28 statt. Die Termine der Infoveranstaltungen sind am Dienstag, 18. März, ab 20 Uhr, am Samstag 22. März, ab 11 Uhr, am Mittwoch, 26. März, ab 20 Uhr und am Sonntag, 30. März, ab 10.30 Uhr. Auch im Feuerwehrhaus Schmieheim (Dorfstraße 34) wird es eine Infoveranstaltung geben – und zwar am Samstag, 22. März, ab 16 Uhr.