Erste Infos sind bekannt: Neues Geisterschloss des Europa-Parks wird am 25. Juli eröffnet

1 Das „Castello dei Medici“ wurde umgebaut und öffnet seine Tore am 25. Juli. Foto: Europa-Park

Wer sich in dieser Europa-Park-Saison gruseln wollte, hatte bisher schlechte Karten. Der Grund: Seit Anfang dieses Jahres wurde das Geisterschloss im Themenbereich Italien umfassend umgebaut. Am Donnerstag, 25. Juli, soll das „Castello dei Medici“ allerdings wieder öffnen.









Link kopiert



In einem rund fünfminütigen Kurzfilm auf der Videoplattform „Veejoy“ erhält man einen kleinen Vorgeschmack darauf, in welche Szenerie Besucher im neuen Geisterschloss geworfen werden. So sei das „Castello dei Medici“ ein verlassenes Anwesen in Florenz, in dem einst zwölf Menschen ihr Leben gelassen hätten und noch heute darin herumgeistern würden.