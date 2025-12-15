Erste Hinweise nach Brand: Wie geht’s jetzt mit dem Arena-Club in Schwenningen weiter?

Der Arena-Club in der Schwenninger Alleenstraße ist in der Nacht zu Montag ein Raub der Flammen geworden. Wie ist die Lage am nächsten Tag – und was sagt der Betreiber?
Der Morgen nach dem Großbrand auf dem Areal des Arena Club & Lounge, der eingebettet zwischen zwei Wohnhäusern in der Alleenstraße, etwas nach hinten versetzt, liegt: Inzwischen ist Ruhe eingekehrt, auch wenn der Geruch nach Feuer noch immer in der Luft liegt und zusammen mit dem Anblick des zerstörten einstöckigen Gebäudes erahnen lässt, was sich hier sechs Stunden zuvor abgespielt hat.