Erste-Hilfe-Kurs in Oberlengenhardt: Im Notfall keine wertvollen Sekunden verlieren

In Oberlengenhardt gibt es am Dienstag, 6. Mai, im Bürgerhaus einen Erste-Hilfe-Kurs. Das Auffrischen der eigenen Kenntnisse schadet niemandem. Der Kurs ist kostenlos.

Der Ortschaftsrat von Oberlegenhardt hat sich auf Anregung von Petra Stahl entschlossen, mit einem Experten vom Verein „15 Minuten fürs Überleben“ einen kostenfreien Notfall-Hilfe-Kurs zu organisieren. „Ich bin über eine Bekannte, die an so einem Kurs teilgenommen hatte, mit dem Thema in Berührung bekommen“ , erklärte Petra Stahl. Sie war sofort begeistert.

„Wir vom Ortschaftsrat haben die Anregung gleich komplett befürwortet“, berichtete Ortsvorsteher Friedbert Stahl von einer vollen Übereinstimmung und ergänzte: „Dieses Angebot ist absolut sinnvoll“.

Teilnehmen darf man vom Jugendlichen- bis zum Seniorenalter. Der Kurs ist kostenfrei.

In den 90 Minuten ist alles drin, was man braucht“, erklärte Joachim Böttinger. Der Simmozheimer war rund 40 Jahre im Rettungsdienst – unter anderem als Hubschrauber-Pilot – für die Menschen im Einsatz. „Ich habe in den 40 Dienstjahren grausame Dinge erlebt“, sagte er in einem Pressegespräch. „Vor allem kommt es auf die wenigen Minuten bis zum Eintreffen der Rettungsdienste an“, so seine Erfahrung und ergänzte: „Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand haben ohne sofortige Wiederbelebung bis zum Eintreffen von professioneller Hilfe kaum eine Chance.“

Die meisten Fälle passieren im Haushalt

Aus diesem kurzen Zeitfenster leitet sich auch der Vereinsname „15 Minuten fürs Überleben“ ab, wo Joachim Böttinger nicht nur als zweiter Vorsitzender, sondern auch als Ausbilder tätig ist. Rund 70 Prozent der Fälle passieren im Haushalt. Darum sei es wichtig, dass das direkte Umfeld wisse, was zu tun sei. Die Kernfrage laute doch: „Wüssten Sie was zu tun ist, bis der Notarzt kommt“, so Böttinger. Erste-Hilfe-Kurse seien zwar ein Pflichtteil bei der Führerscheinprüfung, aber Hand aufs Herz: „Eine Auffrischung tut jedem gut“, machte Böttinger deutlich.

Menschen Mut machen

„Unsere Akademie ist eine eigenständige Fortbildungseinrichtung, die Ihnen helfen soll, die Zeit unmittelbar nach einem Notfallereignis oder Herzstillstand mit einfachen, aber überlebenswichtigen Maßnahmen zu überbrücken, bis professionelle Hilfe eintrifft“, erläutert Böttinger. Ihm geht es nicht nur darum, das Wissen zu vermitteln, sondern auch den Menschen Mut machen und seine langjährige Erfahrung weiterzugeben. Wer dem Mann zuhört, der spürt, wie Böttinger für diese Aufgabe brennt. „Wir betreiben Notfallhilfe-Kurse für Laien wie für Profis, machen betriebliche Ersthelfer-Ausbildung, Notfall-Simultankurse auch für Luftfahrt vom Konzept bis zur Umsetzung“, stellte Böttinger das Kursangebot im Oberlengenhardter Bürgerhaus vor.

Dabei will der Simmozheimer nicht nur die „Verkehrsteilnehmer ansprechen, sondern auch ältere Menschen, vor allem Paare, um sie in Theorie und Praxis anzuleiten was zu tun ist, wenn plötzlich der Notfall eintritt. Der Kurs ist am Dienstag, 6. Mai, ab 19 Uhr im Bürgerhaus Oberlengenhardt.