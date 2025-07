Erste “Happiness“-Hochzeit: Die Happianer stehen Spalier

Es war die Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Happiness-Festival 2017. Der letzte Act hatte gespielt. Die Menschen begaben sich nach Hause oder für eine letzte Nacht auf den nahen Campingplatz. Dort liefen sich Lucie und Louis zufällig über den Weg. Er wanderte über den Campingplatz, erinnert sich Louis. „Wir haben uns gleich gut verstanden“, sagt er. Und mit Lucie habe er die ganze Nacht gequatscht.

Dass es gepasst hat, haben beide gleich gemerkt. Sich das gegenseitig auch zu sagen, trauten sie sich erst nicht. „Wir waren zu schüchtern“, sagt Louis. Nicht einmal die Handynummern hatten sie ausgetauscht – aber immerhin abgemacht, dass sie sich auf dem Mini-Rock-Festival in Horb später im Sommer wieder treffen. Doch bei Louis kam etwas dazwischen. Er schaffte es nicht nach Horb. Doch er wollte Lucie unbedingt wieder sehen. Aus dem Gespräch erinnerte er sich an deren Arbeitgeber, fand so Lucies Mailadresse raus und schrieb ihr. Leider ging die Mail an die ganze Firma. Aber die beiden fanden schließlich zueinander.

Seit damals ein Paar

Seither sind der heute 29-jährige Louis aus Nürtingen und 26-jährige Lucie aus Glatten ein Paar. Sie wohnen mittlerweile gemeinsam in Tübingen. Und mittlerweile hat Louis Lucie einen Heiratsantrag gemacht. Es war schon alles geplant: Location und Caterer waren gebucht. Nur das Standesamt fehlte noch. Doch dann wurden beide auf eine Anzeige in den sozialen Medien aufmerksam. Das Happiness suchte ein Paar, das auf dem Festival heiraten möchte. „Das passt ganz gut zu uns“, hätten sich beide damals gedacht, so Louis. Und sie bekamen die Zusage.

300 Happianer feiern bei der Hochzeit mit. Foto: Felix Biermayer

Beide sind bereits am Donnerstag zum Festival angereist. Stilecht übernachten sie auf dem Campingplatz – dort wo für sie alles begann. Am Freitag stand dann der große Tag an. Erst ging es ins Standesamt nach Straubenhardt, dann aufs Festivalgelände. Dort warteten eine Traurednerin und eine kleine Hochzeitskapelle. Letztere verbreitete einen Hauch Las Vegas. Sogar ein Elvis-Imitator unterhielt die Gäste.

300 Happianer feiern mit

Und das waren viele. Denn neben Familie und Freunden kamen etwa 300 Happianer zur Hochzeit. Die Festivalbesucher standen Spalier. Schon da kamen Lucie und Louis fast die Tränen. Die Rednerin erzählte die Geschichte der beiden nach. Die Menge ging mit, jubelte, als schließlich vom ersten Kuss die Rede war – und natürlich auch, als der alles entscheidende Kuss passierte. Damit sind Lucie und Louis ganz offiziell das erste Happiness-Ehepaar.

Ihre Flitterwochen – zumindest die ersten Tage – verbringen sie auf dem Festival. „Nach der Hochzeit wird es dezent eskalieren“, kündigt Louis an. Das Happiness bietet dafür viele Möglichkeiten. Und wer kann schon sagen, dass auf seiner Hochzeit K.I.Z. oder Nina Chuba gespielt haben. Und wenn das Paar am Sonntag heimfährt, dann müssen sie nicht mehr nach Mailadressen und Handynummern suchen. Lucie und Louis haben sich gefunden.