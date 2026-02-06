Erste Gmond Hausen vor Wald: Das brennt den Bürgern unter den Nägeln

Die erste Sitzung des Ortschaftsrats thematisiert den ersehnten Bahnstopp und das Neubaugebiet und macht Eltern schulpflichtiger Kinder Hoffnung.
Im Bürgerhaus in Hausen vor Wald waren die Entwicklung hinsichtlich eines Bahnstopps, die Waldstraße und das Neubaugebiet nur drei der Themen, welche der Bevölkerung unter den Nägeln brennen. In der Ersten Gmond nutzten sie die Gelegenheit, ihre Wünsche und Sorgen in Anwesenheit des Ortschaftsrats, Bürgermeister Patrick Haas und Bauamtsleiter Thilo Mayer vorzubringen.