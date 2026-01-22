Erste Gmond: Fürstenberg will viel stemmen mit wenig Geld

„Nur wer den Bestand pflegt, sichert sich die Zukunft“, mit diesen Worten hat Fürstenbergs Ortsvorsteher Volker Gut während der ersten Gmond das Selbstverständnis einer erfolgreichen Ortspolitik aus Sicht des Ortschaftsrats mitgeteilt. In der Bürgerhalle führte er vor einem interessierten Publikum das Festwochenende zum 850. Jahrestag von Fürstenberg hierfür als Beispiel an.

„Die Mischung aus Festivitäten, historischer Ausstellung, Oldtimertreffen und Bauernmarkt hat sich toll ergänzt und dafür gesorgt, dass die Festgäste während drei Tagen in Scharen kamen“, sprach Gut von einem starken Gemeinschaftswerk, bei dem sich der Ort von seiner besten Seite zeigte. Dass sich der Erfolg wenige Wochen später beim Bergfest wiederholte, bezeichnete er während der ersten Ortschaftsratssitzung im neuen Jahr als weiteren Beleg für einen tollen Zusammenhalt im Ort.

Dennoch stimmte Gut, ebenso wie wenig später auch Bürgermeister Patrick Haas, die Anwesenden aus finanzieller Sicht auf herausfordernde Jahre ein. „Wir müssen versuchen, die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt umzusetzen“, beschrieb er einen möglichen Weg, um die Krise zu meistern.

So stehen für 2026 die Versiegelung und Reparatur des Hallenbodens bevor. Doch wie bei der Generalreinigung der Küche, an der sich alle Vereine unter Anleitung eines Küchenchefs beteiligen, sollen Eigenleistungen dazu beitragen, den städtischen Haushalt zu entlasten. Der Defibrillator in der Halle wird für alle zugänglich im Außenbereich angebracht. Dasselbe Vorgehen ist hinsichtlich der Grundreinigung, Reparatur und Versiegelung des Kriegerdenkmals, der Grabsteine und Kreuze rund um den Fürstenberg geplant.

Thema für die kommenden Jahre

Ein Thema, welches den Ort in den kommenden Jahren begleiten wird, ist die geplante Radwegverbindung von Fürstenberg auf die Behlaer Höhe, die nördlich entlang der Kreisstraße 5745 verlaufen soll, und kurz vor Einmündung in die Bundesstraße in den bestehenden Feld- und Radweg in Richtung Behla mündet. In Richtung Süden führt unmittelbar auf der gegenüberliegenden Seite der Kreisstraße der Radweg bis nach Blumberg.

Grunderwerb noch in der Schwebe

„Wir denken, dass alle Seiten die Notwendigkeit erkennen“, verwies Gut auf Zuschussmittel in Höhe von 90 Prozent, die Bund und Land für derartige Projekte signalisieren. Das Budget von Stadt und Kreis wird mit je fünf Prozent der insgesamt für 900 000 Euro veranschlagten Kosten belastet. Noch in der Schwebe ist der vollständige Grunderwerb, der für die Radwegverbindung erforderlich ist. Die Ausgleichsflächen sind bereits evaluiert.

Die Standortsuche der von der Stadt und dem Fürstenhaus zum 850. Geburtstag erhaltenen Himmelsliegen zur Bereicherung des Tourismusangebots stellte sich komplexer dar als erwartet. Eine der Liegen steht bereits am Fürstenberg. Die zweite sollte in Absprache mit dem Landratsamt an der Sperberhalde stehen. „Das Fundament war bereits gegossen, als der Naturschutz uns einen Strich durch die Rechnung machte“, bedauerte Gut, der auf eine rasche Genehmigung an einem Standort hofft.

Trampolin für den Spielplatz

Bereits realisiert ist der Kauf eines Trampolins für den Spielplatz bei den Sportanlagen. Der vom Landrat überbrachte Baum zum 850-Jahr-Jubiläum ist gepflanzt. Kindergarten und Bürgerhaus sind mit einer neuen Schließanlage ausgestattet. Gut dankte allen, die das Jahr über mithelfen, das Ortsbild zu verschönern.

Die Einwohnerstatistik

Ende 2025

zählte Fürstenberg 466 Einwohner. Es gab sechs Geburten und vier Sterbefälle. Der Kindergartenbedarfsplan weist für die kommenden Jahre Belegungszahlen zwischen 13 und 16 Kinder pro Kindergartenjahr aus. In Fürstenberg gibt es 29 Gewerbe-, elf Handwerksbetriebe und drei Betriebe aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe.