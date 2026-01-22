Erste Gmond: Fürstenberg will viel stemmen mit wenig Geld

Anstehende Projekte basieren auf Engagement und Zuschüssen. Die neue Radwegverbindung zur Behlaer Höhe fordert kreative Lösungen
„Nur wer den Bestand pflegt, sichert sich die Zukunft“, mit diesen Worten hat Fürstenbergs Ortsvorsteher Volker Gut während der ersten Gmond das Selbstverständnis einer erfolgreichen Ortspolitik aus Sicht des Ortschaftsrats mitgeteilt. In der Bürgerhalle führte er vor einem interessierten Publikum das Festwochenende zum 850. Jahrestag von Fürstenberg hierfür als Beispiel an.