Erste Gmond 2026: Heidenhofen blickt in die Zukunft

Beim ersten Werktag in Heidenhofen zog Ortsvorsteherin Petra Höfler Bilanz: Sanierungen, Waldarbeit, Engagement der Vereine und ein Ausblick auf 2026.
Ein besonderes Ereignis im Dorf ist der erste Werktag in Heidenhofen, die Erste Gmond. Ortsvorsteherin Petra Höfler begrüßte 25 Besucher, darunter die beiden jüngsten Heidenhofener, Emil und Rebecca, im Gemeinschaftsraum. Die Ortsvorsteherin erklärte, was sich im vergangenen Jahr im kleinsten der neun Donaueschinger Teilorte ereignet hat und was 2026 zu erwarten ist.