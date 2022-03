2 Nach dem Gedankenaustausch am Dienstag hat sich nun die FDP zum Schulentwicklungsplan geäußert und lehnt ihn ab. Foto: Eich

Nur einem Tag nach dem Gedankenaustausch zum Schulentwicklungsplan hat die FDP-Fraktion in einer Pressemitteilung Stellung bezogen – und die angedachten Maßnahmen der Stadtverwaltung abgelehnt. Die Liberalen kritisieren den Plan stark und sehen zudem eine Geheimnistuerei.















Villingen-Schwenningen - Nach der Anhörung am Dienstag in der Neuen Tonhalle habe die FDP-Fraktion erneut beraten. Man sehe in der geplanten Ausrichtung mehr Nachteile als Vorteile für die Familien in Villingen-Schwenningen.

Eltern müssten sich neu organisieren

So dürften Schulbezirke nicht weiter verengt werden und die Grundschulstandorte in den Ortschaften sollen aus FDP-Sicht erhalten bleiben, wie in einer Pressemitteilung erklärt wird. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Kathrin Piazolo erklärt dazu: "Die geplante Aufhebung der Schulbezirke würde bedeuten, dass jedes Kind einer bestimmten Schule zugewiesen wird und damit auch an sie gebunden ist. Dies wäre ein massiver Rückschritt, nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern, die sich neu organisieren müssten."

Vor 12 Jahren habe man in Villingen-Schwenningen die Schulbezirke vergrößert, um den Schulen die Möglichkeit zu geben ein eigenes Profil zu entwickeln. Piazolo fährt fort: "Wir machen eine Rolle rückwärts die für die Familien eine unzumutbare Freiheitsbeschränkung bedeutet. Wir nehmen den Eltern die Möglichkeit selbst die beste Wahl für ihr Kind zu treffen." In der Mitteilung wird betont: Die FDP-Fraktion werde sich gegen die Pläne, Schulstandorte zu schließen, wehren.

Klarer Trend zu jahrgangsübergreifenden Klassen

Die Liberalen sehen in kleinen, überschaubaren Schulstandorten das geeignetere pädagogische Konzept. In urbanen Räumen gebe es einen klaren Trend hin zu jahrgangsübergreifenden Klassen, Kombiklassen und selbst "Familienklassen", in denen die Klassen 1 bis 4 gemeinsam unterrichtet werden. "Aus diesem Grund können wir nicht nachvollziehen, warum die Bildung von starken, mindestens einzügigen Grundschulstandorten das Ziel sein soll", schließt sich Julia Decke an.

Sie führt weiter aus: "Damit bin ich bei der Grundkritik. Als Hauptorgan der Stadtverwaltung hätte der Gemeinderat von Anfang an einbezogen werden müssen, wenn ein solches Konzept erarbeitet wird. Die Geheimnistuerei um den Schulentwicklungsplan ist für uns nicht nachvollziehbar."

Wohnortnahe Grundschulstandorte gefordert

Marcel Klinge, wie Decke Mitglied der FDP-Fraktion, ergänzt: "Das Ziel großer Schulstandorte widerspricht den Kommunalwahlprogrammen fast aller Parteien. Wir haben das erklärte Ziel der weltbesten Bildung. Aber auch die Parteien der schwarz-grünen Landesregierung fordern wohnortnahe, kleine Grundschulstandorte. Die Ortsverwaltungen und Ortschaftsräte bei uns machen einen tollen Job. Vieles Rund um die Schulen wird direkt im Ort mit Vereinen und Ehrenamtlichen selbstständig organisiert. Das ist gelebte Dorfgemeinschaft, hier muss den Ortschaften die Möglichkeit gegeben werden sich weiterzuentwickeln."

Der Landtagsabgeordnete und FDP-Fraktionschef im Gemeinderat, Frank Bonath, sieht die Schulen laut der Pressemitteilung als unverzichtbar für die Ortsentwicklung: "Die Grundschule ist das Herzstück des Ortes. Wir haben uns immer zu den Schulen bekannt. Förderprogramme wie – jung kauft alt – habe ich in der Vergangenheit immer mit dem Hinweis abgelehnt, dass wir diese Subventionen besser in die Schulen stecken. Denn eine Grundschule im Dorf ist besser als jedes Programm um dörfliches Leben zu erhalten."

Ukraine-Krieg hat ebenfalls Einfluss

Auch die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine beeinflusse die Schulentwicklung. "Vermutlich ist das Konzept wegen dem Flüchtlingsstrom, mit dem viele kleinere Kinder zusätzlich zu uns kommen, bereits jetzt überholt und muss auf diese schrecklichen, neuen Gegebenheiten angepasst werden", fügt der 49-jährige Familienvater hinzu.