1 Die 23 Frauen warten bei der ersten Nacht der Rosen auf die Entscheidung des „Bachelors“. Kommt Angelina aus Albstadt (erste Reihe, ganz rechts) weiter? Foto: RTL

Für Angelina Utzeri startet die Liebes-Reise nach Mexiko, um beim „Bachelor“ ihren Traummann zu finden. In der ersten Folge der RTL-Show gibt es nicht nur holprigen Smalltalk und interessante Mitbringsel, sondern auch drei Kandidatinnen, die wieder nach Hause fahren müssen. Doch wie lief das erste Treffen zwischen Angelina und dem Bachelor?









Große Gefühle, bitterer Herzschmerz und lautstarke Zickereien: Fans der Reality-Show können sich bei der diesjährigen Staffel auf das volle Programm freuen. In der ersten Folge der 13. Staffel, die am Mittwochabend im Free-TV ausgestrahlt wurde, lernt David Jackson seine 23 Kandidatinnen kennen. Los geht es vor der „Bachelor“-Villa, die direkt am Meer in Mexiko liegt. Dort steht David im schwarzen Anzug am Ende des roten Teppichs bereit und wartet gespannt auf die Rosenanwärterinnen. Der 32-jährige Content Creator aus Stuttgart möchte sich in der Show verlieben. Ob ihm das mit einer der Frauen gelingt?

Nach und nach fährt ein Auto mit jeweils zwei Frauen vor. Tami aus Wörrstadt und Yolanda aus Hamburg machen den Anfang. Im zweiten Wagen sitzt die Albstädterin Angelina mit Fiona aus Hamburg. Schon auf der wackeligen Fahrt zur Villa ist ihnen die Aufregung anzusehen. „Für den ersten Eindruck gibt es halt nie eine zweite Chance“, so die 28-jährige Albstädterin über das kommende Zusammentreffen.

An der Villa angekommen, steigt Angelina nach einem verlegenen Winken aus. Mit einem breiten Grinsen und im korallfarbenen, tief ausgeschnittenen Kleid geht sie selbstbewusst auf den „Bachelor“ zu. Es folgt: eine herzliche Umarmung. Und auch dann lässt der Körperkontakt nicht nach. Denn ihm fallen direkt ihre kalten Hände auf, so dass er sie gar nicht mehr loslässt. Angelina zu David: „Wenn ich aufgeregt bin, dann werden meine Hände immer ein bisschen kalt.“

Albstädterin ist begeistert von seinen Augen

Doch Angelinas Aufregung scheint schnell verflogen. „Jetzt, wo ich dich sehe, geht’s mir schon besser.“ Das liegt wohl auch an den Gemeinsamkeiten. Beide aus Stuttgart. Beide haben einen Wohnsitz im Ausland. Er in Dubai, sie in Lissabon. Für den Zuschauer wirkt es, als seien die zwei direkt auf einer Wellenlänge. Nach dem ersten Treffen ist Angelina hin und weg, vor allem von seinen Augen. „Er hat diese funkelnden Augen und ich hoffe wirklich, dass sie auch gefunkelt haben, weil er mich toll findet.“

Auch die anderen Ladys versuchen in der Folge, einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen und aus der Masse herauszustechen. Dafür lassen sie sich so einiges einfallen. Von Selfies machen über Schnaps trinken und einem kleinen Tanz ist alles dabei.

Nach dem Smalltalk folgt die Party

Zahlreiche Smalltalks und potenzielle Traumfrauen später und nachdem so manch eine Kandidatin für einen Lacher vor dem Bildschirm sorgte, geht die Party in der Villa los. Dort wird nach alter Bachelor-Manier erstmal mit einem Gläschen Sekt angestoßen: „Vielen Dank für eure Geduld. Schön, dass ihr alle da seid und ja, lasst uns auf einen schönen Abend anstoßen. Auf euch!“, streckt der „Bachelor“ den Frauen mit Freude sein Glas entgegen.

Im Verlauf des Abends geht es mit Gesprächen, oder besser mit dem Kampf um ein weiteres Gespräch mit David, weiter. Ganz nach dem Motto: Wer mit ihm redet, hat gute Chancen, eine Runde weiter zu kommen. Angelina ergreift ihre Chance und geht auf den „Bachelor“ zu. Ihn überzeugt ihr Verhalten: „Ich finde es grundsätzlich schön in so einer Situation, wenn eine Frau dann auch auf mich zukommt und das Gespräch sucht.“

Und wie harmoniert es zwischen den beiden? „Ist schon mein Typ Mann, auf jeden Fall“, macht Angelina klar. Auch David scheint nicht abgeneigt zu sein. Denn Angelina bekommt eine Rose und ist eine Runde weiter.

Wer musste gehen?

Am Ende der Sendung bekamen Dahwi, Mariam und Nevin keine Rose. Alle drei nahmen ihr frühes Aus relativ gefasst auf. Für 20 Frauen geht nun der Kampf um die nächste Rose weiter.

Die Sendung „Der Bachelor“



„Der Bachelor“ ist eine Reality-Show, in der sich 23 Frauen auf die Suche nach ihrem Traummann - dem sogenannten „Bachelor“ - machen. Im Verlauf der Sendung lernt dieser die Kandidatinnen bei Einzeldates, Gruppenaktivitäten und durch Gespräche kennen. Am Ende jeder Folge findet die Nacht der Rosen statt, in der vom „Bachelor“ entschieden wird, welche der Kandidatinnen eine Rose erhält und wer die Villa verlassen muss. Im großen Finale hat sich der „Bachelor“ im besten Fall in eine der Frauen verliebt und vergibt seine letzte Rose an die Gewinnerin.