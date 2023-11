Ab Dezember ist der Schwanauer Bürgerbus wieder auf den Straßen der Gemeinde zu sehen sein. Neben den bekannten Haltestellen wurde zudem der Marktplatz in Nonnenweier als neue Haltestelle mit in den Fahrplan aufgenommen.

„Es freut uns sehr, dass sich engagierte Mitbürger aus unserer Gemeinde dazu bereit erklärt haben, den Fahrdienst für die vorhandene Bus-Linie 111 zu übernehmen und damit allen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zum öffentlichen Nahverkehr zwischen den Schwanauer Ortsteilen sowie den Umstieg zu bestehenden Linien zu ermöglichen“, zeigt sich Bürgermeister Marco Gutmann erfreut.

Lesen Sie auch

Dienstagvormittags und donnerstagnachmittags auf den Straßen unterwegs

An zwei Tagen in der Woche – Dienstagvormittag und Donnerstagnachmittag – wird der Bürgerbus ab sofort wieder die Schwanauer Ortsteile verbinden. Mit der Anbindung an die Linie 106 ab Allmannsweier nach Lahr trägt der Bürgerbus darüber hinaus zu einer überörtlichen Mobilität bei, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Der von der SWEG zur Verfügung gestellte Bürgerbus mit seinen acht Sitzen wird immer dienstagvormittags zwischen 8.30 und 12 Uhr sowie donnerstagnachmittags zwischen 13.30 und 17 Uhr nach einem festgelegten Fahrplan auf der Strecke Wittenweier-Nonnenweier-Allmannsweier-Ottenheim verkehren. Die einzelnen Haltestellen sind sichtbar ausgeschildert, heißt es von Seiten der Verwaltung.

„Gemäß dem Motto ,Der Bürgerbus verbindet’ würde sich der Gemeinderat und die Verwaltung sehr freuen, wenn die Bürgerinnen und Bürger von dieser zusätzlichen Ergänzung und Verbesserung zum Öffentlichen Nahverkehr regen Gebrauch machen würden“, so Bürgermeister Gutmann.

Weitere Informationen zum Bürgerbus sowie den aktuellen Fahrplan mit den jeweiligen Haltestellen können auf der Homepage der Gemeinde unter www.schwanau.de entnommen werden.