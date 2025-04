Erste Erkenntnisse nach dem Brand: Zukunft des „Vergölst“-Standort in Trossingen steht in den Sternen

Zukunft des „Vergölst“-Standort in Trossingen steht in den Sternen

1 Die „Vergölst“-Filiale in Trossingen ist nach dem Brand nur noch eine Ruine. Foto: Leroy Behrens

Was einst eine funktionierende Werkstatt war, liegt nun in Trümmern: Ein verheerender Brand verwüstete die „Vergölst“-Filiale in Trossingen. Wie geht es für den Standort und seinen Bestandskunden weiter? Die Zukunft bleibt ungewiss.









Link kopiert



Was einst eine Werkstatt der Reifen- und Autoservicekette „Vergölst“ war, ist nun nur noch eine rauchgeschwärzte Brandruine: In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde der Trossinger Standort in der Christian-Weiß-Straße durch ein verheerendes Feuer nahezu vollständig zerstört. Noch Tage später liegt ein beißender Brandgeruch über dem Gelände im Industriegebiet. Die Filiale steht nun vor einer ungewissen Zukunft.