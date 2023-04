Sofern der Gemeinderat zustimmt, handelt es sich um die erste Erhöhung der Kitagebühren in Lahr seit 2018, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Corona-Pandemie mit kurzfristigen Betreuungsausfällen und erheblichen Einschränkungen habe Familien sehr belastet. Deswegen sei in Lahr in den vergangenen Jahren trägerübergreifend auf eine Gebührenerhöhung in den Kitas und Horten verzichtet worden, teilte die Verwaltung am Freitag mit. Entlastung für Eltern gab es während der Pandemie durch einen zeitweisen Erlass von Kita-Gebühren sowie durch Erstattungsregelungen bei längeren Schließungen und Betreuungsausfällen.

Seit 2018 seien jedoch die Betriebskosten in den Einrichtungen gestiegen und generell habe sich die städtische Haushaltslage zugespitzt. „Ziel der Stadtverwaltung ist es, Eltern angemessen an den Betriebskosten der Kitas zu beteiligen, aber auch eine starke wirtschaftliche Belastung der Familien zu vermeiden“, heißt es von der Verwaltung.

Der Städte- und Gemeindetag und auch die Kirchen geben als Zielgröße vor, dass Elternbeiträge 20 Prozent der Kosten abdecken sollten, so die Stadt. In Lahr liege nach den Haushaltsplanzahlen 2022 der Kostendeckungsgrad lediglich bei 12,2 Prozent.

Die Erhöhung gilt jedoch nicht für alle Familien: Für 20 Prozent der Kinder in städtischen Einrichtungen übernimmt die Jugendhilfe die Gebühren. Dieser Kreis wurde in den vergangenen Jahren durch Anpassung der Einkommensgrenzen und Transferleistungen erweitert. Familien, die knapp über dem Leistungsbezug stehen und denen die Erhöhung Schwierigkeiten bereitet, werde die Stadtverwaltung besonders in den Blick nehmen, so die Mitteilung. Helfen soll eine angepasste Geschwisterermäßigung und auch die Wohngeldreform, die zum 1. Januar in Kraft getreten ist, trage zu einer Entlastung bei.

„Wir denken diese Familien mit, kümmern uns und suchen nach Lösungen“, so Bürgermeister Guido Schöneboom. Die Kita-Gebühren sind in Lahr gestaffelt nach der Zahl der Kinder, die ein kostenpflichtiges Betreuungsangebot besuchen. Für das erste Kind wird die volle Gebühr fällig, zwei Kinder erhalten jeweils eine Ermäßigung von 25 Prozent, drei Kinder 50 Prozent sowie vier und mehr Kinder einer Familie eine Ermäßigung von 65 Prozent.

Mit den erhöhten Gebühren sind ab September für die Betreuung eines Kindes in der Regelbetreuung vor- und nachmittags laut Stadtverwaltung ab September 110 Euro zu bezahlen. In der sechsstündigen Betreuungsform „Verlängerte Öffnungszeiten“ werden für das erste Kind dann 139 Euro fällig, heißt es von der Stadt.