So sieht’s in der neuen Feuerwache im Lahrer Westen aus

1 Die Fassade aus dreidimensionalem Streckgitter gibt der Feuerwache West ein exklusives Aussehen. Foto: Schabel

Die Stadt hat den 7,18 Millionen Euro teuren Bau am Flugplatz vorgestellt. Er ist fast fertig, der Eröffnungstermin steht aber noch nicht fest.











Sie fällt ins Auge, die neue Feuerwache West, jedenfalls Autofahrern, die auf der Löffler-Straße stadteinwärts unterwegs sind. Das liegt auch am dreidimensionalen Streckmetallgitter an der Fassade, das dem zweistöckigen Gebäude einen exklusiven Touch gibt. Rund 40 000 Euro hat laut Baubürgermeister Tilman Petters die extravagant wirkende Verkleidung der Außenseiten gekostet – aber das ist vergleichsweise kleines Geld, gemessen an den 7,18 Millionen Gesamtkosten.