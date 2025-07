Erste Einblicke: Die neuen Räume am Schlachthof in Lahr sind eingeweiht

Das Team „Schlachthof – Kinder, Jugend, Kultur“ hat ein neues Verwaltungsgebäude. Gemeindevertreter und Stadträte weihten die Räume in Lahr ein.

OB Markus Ibert bezeichnete den „baulichen Abschluss“ des neuen Gebäudes als „gelungene Fusion“. Das neue Gebäude war notwendig geworden, da das Kinder- und Jugendbüro der Stadt und das Team der Jugendbegegnungsstätte Schlachthof zu einer Einheit verschmolzen sind. Der moderne, aus Holz gebaute Verwaltungstrakt befindet sich zwischen dem Hauptgebäude mit Bühne und der Dreyspringbar sowie der Kindertagesstätte Abenteuerland in der unmittelbaren Nachbarschaft. Die inklusive Kita gehört allerdings zur Kreisverwaltung. Direkt dahinter ist der Platz mit den Rampen, wo der Skatecontest regelmäßig Jugendliche aus der gesamten Region nach Lahr zieht.

Batista-Luis bezeichnete den ehemaligen Schlachthof jetzt „als zentralen Punkt“, der – neben dem „engagierten Einsatz des Teams“ – über Vernetzung, Ehrenamtliche und die Kooperation ein so vielfältiges Angebot präsentieren kann. Auf der „kleinen Reise“ vor dem neuen Gebäude stellte Batista-Lius, als Sachgebietsleiterin der städtischen Kinder- und Jugendarbeit (im Amt für Soziales, Bildung und Sport), die gesamte Einrichtung kurz vor.

Erstaunlich für einige der Mitarbeiter der Verwaltung und die Vertreter des Gemeinderates war dabei, was es auf dem gesamten Areal an Möglichkeiten gibt, die weit über den Kinder- und Jugendbereich hinausgehen. Die ehemalige Großviehhalle wird regelmäßig für Feste und Geburtstage vermietet. Die Dreyspringbar, seit Frühjahr mit neuer Pächterin, ist mit „dem bekannten und bewährten Programm am Start“.

Ein Neubau mit 115 Quadratmetern Büroarbeitsplätze wurde realisiert. Foto: Baublies

Die ehemalige Schlachthofhalle wird regelmäßig bespielt, unter anderem mit Konzerten der Rockwerkstatt. Neben Konzerten gibt es hier die beliebten Spielenächte und Teamtraining für und mit Schulklassen. Das Theater Baal Novo aus Neuried und der Zirkus Lahri-Fahri nutzen die große Halle für Proben. Der Jugendgemeinderat tagt hier und der Arbeitskreis Jugend.

Projektbereich mit Küche, Sofa und Billardtisch

Hinter dem Raum mit Bühne gibt es einen Projektbereich mit Küche, Sofa-Ecke und einem Billardtisch. Genutzt wird der Raum von einem offenen Treff, der dreimal in der Woche geöffnet hat. Bei Konzerten wird dieser Raum als Rückzugsbereich für die Künstler genutzt. Im oberen Stockwerk gibt es einen Fitnessraum, einen Kicker und einen Musikraum. Auch dieses Angebot können die Besucher des offenen Treffs nutzen.

Hinter dem Platz mit den Rampen gibt es eine Elektrowerkstatt und eine angeschlossene Fahrradwerkstatt sowie „umfassende Lagerräume“. Hier wird das umfangreiche Spielmaterial und der Bedarf für Veranstaltungen aufbewahrt. Kitas und Vereine können hier bei Bedarf Material ausleihen. Das Beachvolleyballfeld wird von Vereinen und sogar von Firmen genutzt.

Nicht zu vergessen sind mobile Angebote mit Ferienfreizeiten im Sommer und in den Pfingstferien sowie das Spielmobil, das im Sommer in der gesamten Stadt Lahr unterwegs ist, und „in kühleren Jahreszeiten“ durch den „Treffpunkt Feuer“ ergänzt wird.

„Diese ganze Palette an Angeboten“, laut der Sachgebietsleiterin, die vor ca. einem Jahr diese Aufgabe übernommen hat, bei der Einweihung nur „grob umrissen“, erfordere ein hohes Maß an Planung, Organisation und Koordination. Die Besucher nutzten die Gelegenheit, zumindest das neue Verwaltungsgebäude, das sich aufgrund der Optik gut in die Backsteinfassaden der älteren Hallen einfügt, zu besichtigen.

115 Quadratmeter

Laut Pressemitteilung der Stadt enthält der Neubau auf 115 Quadratmetern Büroarbeitsplätze, einen Besprechungsraum für die etwa 20 Mitarbeiter, Sanitärräume (darunter ein barrierefreies WC) sowie einen Hausmeisterraum. Grundgedanke ist die bauliche Nachhaltigkeit und Wiederverwertbarkeit. Daher ist das neue Haus überwiegend aus Holz errichtet worden. Das Flachdach ist begrünt, eine Photovoltaikanlage liefert grünen Strom.