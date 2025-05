1 Ein 41-Jähriger ist mit einem VW Golf in Rottenburg in den Neckar gefahren. Foto: Martina Hoffmann

Die Polizei gibt erste Erkenntnisse zu dem Autofahrer bekannt, der am Dienstagmorgen in Rottenburg in den Neckar gefahren ist. Der 41-jährige Fahrer befindet sich mittlerweile in einer Fachklinik.









Ein nicht alltäglicher Großeinsatz fordert am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr Polizei, Feuerwehren, DRK und DLRG in Rottenburg: Ein Auto war von der Straße Neckarhalde in den Neckar hineingefahren und mitten im Fluss zum stehen gekommen.