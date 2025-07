Die 18. „Lange Schwenninger Kulturnacht“ lockte laut einer gemeinsamen Mitteilung der Stadtverwaltung und des Polizeipräsidiums Konstanz circa 20 000 Menschen in die Innenstadt.

„Dort begeisterten über 1000 Akteure eine laue Sommernacht lang mit einem abwechslungsreichen Programm aus Musik, Kunst und Kulinarik, ganz nach dem Motto ’Voll Schön’, heißt es weiter in der Mitteilung.

Lesen Sie auch

„Wir freuen uns über die vielen Besucher und den friedlichen Verlauf der Kulturnacht“, so Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier. Es sei ein Fest gewesen, „das nicht nur durch seine Vielfalt und Kreativität überzeugte, sondern auch durch die harmonische und friedliche Atmosphäre.“

Die Kulturnacht habe den Besuchern ein buntes Programm geboten – von Live-Musik und Kleinkunst über Ausstellungen lokaler Künstler bis hin zu Straßenartisten, die das Publikum mit ihren Darbietungen verzauberten. Die vielen teilnehmenden Kulturschaffenden trugen demnach mit ihren kreativen Beiträgen „maßgeblich zu einem einzigartigen Erlebnis bei.“

Geschlemmt und genossen

Auch das kulinarische Angebot habe maßgeblich zum Erfolg des Festes beigetragen. Zahlreiche Imbissstände und Foodtrucks luden die Gäste zum Schlemmen und Genießen ein. Die Vielfalt der Speisen habe „die weltoffene Atmosphäre der Stadt“ widergespiegelt.

Projektleiterin Sandra Bummel sagt: „Die Lange Schwenninger Kulturnacht ist zu einem festen Bestandteil des kulturellen Jahresprogramms geworden und zeigt immer wieder, wie viel kreatives Potenzial in unserer Stadt zu finden ist. Wir freuen uns schon jetzt auf die nächste Ausgabe.“

Die Kulturnacht, so heißt es in der städtischen Mitteilung weiter, werde in diesem Jahr nicht nur als ein herausragendes Kulturereignis in Erinnerung bleiben, sondern auch als „ein Beispiel für ein sicheres, friedliches und gemeinschaftliches Fest, das den Zusammenhalt in der Stadt stärkt.“

„So ruhig wie seit Jahren nicht“

Dank der guten Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure, insbesondere der Sicherheitskräfte, der Polizei, der Feuerwehr und der zahlreichen Helfer sei die Veranstaltung sicher und reibungslos verlaufen und es habe keine nennenswerten Zwischenfälle gegeben . „Es war so ruhig wie seit Jahren nicht“ bescheinigt Ralf Glück, Leiter des Bürgeramtes, „die Besucher konnten das kulturelle Angebot in einer sicheren Umgebung in vollen Zügen genießen.“

Vorfall am Bahnhof

Eine Stunde nach Veröffentlichung der Pressemittelung kam es laut Polizei unterdessen am frühen Sonntagmorgen – also deutlich nach dem Ende der Veranstaltung – gegen 2.30 Uhr in der Schwenninger Innenstadt im Bereich des Bahnhofes zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Eine Person erlitt demnach durch einen Stich mit einem Klappmesser in den Oberschenkel Verletzungen.

Der vermeintliche Messerstecher sowie ein weiterer Täter konnten laut der Mitteilung zunächst unerkannt flüchten. Im Rahmen der Fahndung gelang es der Polizei eine der tatbeteiligten Personen festzunehmen. Sie trug das Messer bei sich. Zur genauen Klärung des Tatablaufes benötigt die Polizei Schwenningen weitere Hinweise. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen unter 07720/8 50 00 in Verbindung zu setzen.