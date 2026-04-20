Erste Bilanz in Donaueschingen: Inflation, Mut und Kulturaustausch – so läuft es im türkischen Supermarkt

Seit Januar gibt es den Eco-Markt in der Karlstraße. Inhaber Ismail Altun spricht über die Anfangsmonate, vielfältige Kundschaft und den Mut angesichts steigender Preise.
Datteln, Halva, Kreuzkümmelöl oder schier unendliche Mengen an Oliven sind nur ein paar der Dinge, die man im neuen Eco-Supermarkt in Donaueschingen findet. Vor allem Marken, die klassische Supermärkte kaum anbieten, erwarten einen hier. Der Laden hat Anfang Januar in der Karlstraße eröffnet. Er bietet nicht nur türkische, sondern allgemein mediterrane und inzwischen auch viele Produkte aus dem Balkan.