Die ersten Bands für das Southside-Festival in Neuhausen ob Eck stehen fest: Mit der Bekanntgabe der ersten 15 Künstler geben die Veranstalter den Startschuss für das Line-up 2025.

„Die ersten Acts im Anflug!“ – mit dieser Ansage verkündet der Festival-Veranstalter FKP Scorpio in einer Pressemitteilung und auf dem Southside-Instagramkanal die erste Bandwelle. Vom 20. bis 22. Juni 2025 werden dort namhafte Bands und Künstler auf den Bühnen stehen und für gute Stimmung sorgen.

Als einer der Headliner wird die US-amerikanische Rockband Green Day auf dem Southside auftreten. Für Momente mit Gänsehaut-Garantie wird die deutsche Pop-Rockband AnnenMayKantereit sorgen. Als weitere Band steht SDP auf der Bühne. Mit ihrem Pop-Rock-Rap-Gemisch können sich Fans des Musiker-Duos auf gute Laune und viel Action auf der Bühne freuen. Mit den Worten „Großmeister der Wortspiele“ kündigen die Veranstalter einen weiteren Sänger an: Alligatoah wird ebenfalls Teil des nächsten Southside sein.

Doch auch die anderen Acts können sich sehen lassen. Für die Festival-Fans ist für jeden Geschmack etwas dabei. Am Start sind außerdem Electric Callboy, Nina Chuba, Biffy Clyro, 01099, Yellowcard, Von wegen Lisbeth, Wet Leg, Amyl and the Sniffers, Berq, Blond und Ikkimel.

Weitere Acts werden in Kürze bekanntgegeben, heißt es von Seiten des Veranstalters. Dieser verspricht: „Das, liebe Festival-Freunde, ist erst der Anfang!“

Tickets gibt es ab 279 Euro. Weitere Informationen gibt es auf www.southside.de.