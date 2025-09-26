Erste Bahnstrecke vor 200 Jahren: Happy Birthday Eisenbahn!

Die Bahn feiert ein stolzes Jubiläum: Sie wird am 27. September zwei Jahrhunderte alt. Eine Liebeserklärung an ein Verkehrsmittel, das es in Deutschland zurzeit nicht leicht hat.
Wäre es nicht genial, ein Vehikel zu haben, das auf langen Strecken in Deutschland heute schon zu 99 Prozent elektrisch unterwegs ist? Oder das in der Stadt nur ein Fünfzehntel des Platzes im Vergleich zum Kraftfahrzeug benötigt? Oder das für jede beförderte Tonne nur ein Achtel des CO2 eines Lastwagens ausstößt? Eigentlich müsste man so etwas doch erfinden, oder?