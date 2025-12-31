Erste Ansprache des Kanzlers: Neujahrsansprache – Merz wirbt für „Moment des Aufbruchs“ 2026

In seiner ersten Neujahrsansprache appelliert Kanzler Merz an Vertrauen und Tatkraft in Krisenzeiten - und stellt in Aussicht, dass die Koalition zu großen Weichenstellungen kommt.
Bundeskanzler Friedrich Merz ruft trotz vieler internationaler Spannungen zu Zuversicht auf und setzt im neuen Jahr auf Entscheidungen für wichtige Reformen. So könne 2026 „ein Moment des Aufbruchs werden“, sagte der CDU-Vorsitzende laut vorab verbreitetem Redetext in seiner ersten Neujahrsansprache als Regierungschef. „Dafür müssen wir uns selbst vertrauen, unserem Mut und unserer Tatkraft“, sagte Merz und fügte hinzu: „Hören wir nicht auf die Angstmacher und auf die Schwarzmaler.“