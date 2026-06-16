Erst wird Behelfsbrücke gebaut: Wann startet die Sanierung der Guldenbrücke bei Bad Wildbad?

15 Monate wird die gesamte Baumaßnahme rund um die Brückensanierung dauern. Das ist bekannt – aber nicht, wann sie startet. Bei den Baukosten gibt es aber eine Überraschung.

Dass die Guldenbrücke auf der wichtigen Verbindungsstraße zwischen Bad Wildbad und Enzklösterle dringend saniert werden muss, ist schon seit Längerem klar. Und eigentlich hätten die Arbeiten auch schon im vergangenen Jahr beginnen sollen. Nach mehreren Verschiebungen hieß es vonseiten des Regierungspräsidiums Karlsruhe im Oktober 2025, dass die Sanierung voraussichtlich im späten Frühjahr 2026 beginnen soll. Am 21. Juni fängt der Sommer an. Passiert ist bislang wenig Sichtbares – und ein genauer Bautermin steht weiterhin nicht fest.

„Die Arbeiten am Bauprojekt Guldenbrücke sollen frühestens Ende Juni/Anfang Juli 2026 beginnen“, teilt RP-Pressesprecherin Irene Feilhauer jetzt auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Das bedeutet aber nicht gleich den Start der Brückensanierung.

Ursprüngliche Umleitung wäre „Zumutung“

Denn zunächst einmal muss die Umleitungsstrecke eingerichtet werden. Das ist in diesem Fall besonders aufwendig, denn für die Zeit der Brückensanierung muss eine Behelfsbrücke über die Enz gebaut werden – gerade einmal 70 Meter südlich der Guldenbrücke in Richtung Vergrat'nes Wirtshaus.

Ursprünglich war eine weiträumige Umfahrung geplant. Dies wäre, so hatte es der Bad Wildbader Bürgermeister Marco Gauger einst bezeichnet, „eine Zumutung“ gewesen. Nach „vielen, vielen Vor-Ort-Terminen“ wurde dann aber eine andere Lösung gefunden: eine einstreifige Behelfsumfahrung mit einer Behelfsbrücke über die Enz und Ampelregelung.

Das Gelände bei der Guldenbrücke wurde für den Bau der Behelfsbrücke bereits gerodet. Foto: Bernd Mutschler

Wenn die Arbeiten beginnen, „wird zuerst der vorhandene Radweg für die Behelfsumfahrung umgebaut“, erläutert Feilhauer weiter. In diesem Zuge werden auch Natursteinmauern neu hergestellt. Nach dem Umbau des Radweges wird mit dem Bau der Behelfsbrücke begonnen. Dafür wurden bereits 1829 Quadratmeter Waldfläche vorübergehend in eine andere Nutzungsart umgewandelt. Der genaue zeitliche Ablauf wird noch durch einen Bauzeitenplan der ausführenden Firma detailliert festgelegt und nach Vergabe durch die ausführende Baufirma dem RP übergeben. Die Behelfsumfahrung wird einspurig ermöglicht. Der Verkehr soll dabei mittels transportabler Lichtsignalanlage geregelt werden.

Noch einige Zeit freie Fahrt durchs Enztal

Autofahrer können sich noch einige Zeit über freie Fahrt durchs Enztal freuen. „Nach aktueller Planung wird die Guldenbrücke erst in der vierten Bauphase, voraussichtlich im November 2026, für den Verkehr gesperrt werden“, teilt die RP-Sprecherin mit. Für die Gesamtbaumaßnahme sei eine Bauzeit von etwa 1,5 Jahren vorgesehen. „Für die Sanierung der Guldenbrücke selbst ist ein Zeitfenster von neun Monaten eingeplant“, so Feilhauer.

Überraschend ist die aktuelle Information zu den Baukosten. Im vergangenen Oktober rechnete das RP noch mit Kosten von 3,8 Millionen Euro. Die aktuelle Schätzung liegt laut Feilhauer deutlich darunter: „Die Kosten liegen bei rund 3 Millionen Euro“ – also rund 800.000 Euro niedriger als ursprünglich geplant.

Veränderungen auch für Radfahrer

Wenn die Brücke saniert ist, soll die Behelfsbrücke wieder abgebaut werden. Der Rückbau beinhaltet dann laut RP „das Ausheben der Behelfsbrücke, die Demontage der Behelfsbrücke, den Rückbau der Widerlager, der Böschung, der Kranstandorte sowie der Behelfsumfahrung. Diese Arbeiten umfassen nach jetzigem Stand ein Zeitfenster von etwa zwei Monaten.“

Das bedeutet auch Veränderungen für die Radfahrer. Während der Sperrung der Guldenbrücke wird der Radverkehr separat über die Behelfsumfahrung auf den darauf anschließenden alten Enztalradweg geführt. Bei der Herstellung der Behelfsumfahrung sei der Enztalradweg für Radfahrer gesperrt, heißt es vom RP weiter. In der Zeit wird der Radverkehr über die alte Guldenbrücke geführt. Eine Umleitung des Radweges über umliegende Feldwege oder Straßen sei nicht angedacht, da diese durch ihre Steigung für Radfahrer schwer oder kaum nutzbar seien.

Dass die Guldenbrücke saniert werden muss, ist bereits seit 2019 bekannt, als Prüf- und Erkundungsarbeiten vorgenommen wurden. Ein Ersatzneubau der Guldenbrücke wurde geprüft, ist aber aus denkmalschutzrechtlichen Gründen nicht möglich.