Erst wird Behelfsbrücke gebaut: Wann startet die Sanierung der Guldenbrücke bei Bad Wildbad?

15 Monate wird die gesamte Baumaßnahme rund um die Brückensanierung dauern. Das ist bekannt – aber nicht, wann sie startet. Bei den Baukosten gibt es aber eine Überraschung.
Dass die Guldenbrücke auf der wichtigen Verbindungsstraße zwischen Bad Wildbad und Enzklösterle dringend saniert werden muss, ist schon seit Längerem klar. Und eigentlich hätten die Arbeiten auch schon im vergangenen Jahr beginnen sollen. Nach mehreren Verschiebungen hieß es vonseiten des Regierungspräsidiums Karlsruhe im Oktober 2025, dass die Sanierung voraussichtlich im späten Frühjahr 2026 beginnen soll. Am 21. Juni fängt der Sommer an. Passiert ist bislang wenig Sichtbares – und ein genauer Bautermin steht weiterhin nicht fest.