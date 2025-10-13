Erst Vater verloren, jetzt Zuhause: Familie aus Loßburg braucht Hilfe nach Hausbrand

Nach dem Tod des Vaters trifft eine Familie aus Loßburg ein weiterer Schicksalsschlag: Ein Feuer zerstört ihr Zuhause. Eine Spendenaktion soll beim Neuanfang helfen.
Nach dem verheerenden Brand eines Einfamilienhauses im Loßburger Ortsteil Dottenweiler in der Nacht auf Freitag läuft eine große Spendenaktion für die betroffene Familie. Vier Kinder und ihre Mutter konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, doch das Haus wurde stark beschädigt und ist aktuell unbewohnbar. Der Familienhund kam bei dem Brand ums Leben. Der entstandene Sachschaden liegt laut Polizei zwischen 200.000 und 300.000 Euro.