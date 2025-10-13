Erst Vater verloren, jetzt Zuhause: Familie aus Loßburg braucht Hilfe nach Hausbrand

Nach dem Tod des Vaters trifft eine Familie aus Loßburg ein weiterer Schicksalsschlag: Ein Feuer zerstört ihr Zuhause. Eine Spendenaktion soll beim Neuanfang helfen.

Nach dem verheerenden Brand eines Einfamilienhauses im Loßburger Ortsteil Dottenweiler in der Nacht auf Freitag läuft eine große Spendenaktion für die betroffene Familie. Vier Kinder und ihre Mutter konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, doch das Haus wurde stark beschädigt und ist aktuell unbewohnbar. Der Familienhund kam bei dem Brand ums Leben. Der entstandene Sachschaden liegt laut Polizei zwischen 200.000 und 300.000 Euro.

Das Feuer war gegen 0.50 Uhr im Erdgeschoss ausgebrochen. Über 100 Einsatzkräfte waren mit 18 Fahrzeugen im Einsatz, um die Flammen und Glutnester bis in die Morgenstunden zu bekämpfen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Familie steht nun vor dem Nichts – Möbel, Kleidung, Schulsachen und viele persönliche Erinnerungen wurden zerstört.

Tragisch: Vater starb im vergangenen Jahr

Besonders tragisch: Erst im vergangenen Jahr war der Vater der Familie gestorben. „Sie hatten sich gerade davon erholt, als jetzt das Feuer kam“, schreiben Antje Gutmann und Jasmin Schmid auf der Plattform „GoFundMe“. Die beiden haben die Spendenaktion ins Leben gerufen, um ihrem Klassenkameraden Simon und seiner Familie zu helfen. „Wir möchten ihnen zumindest einen Teil ihrer Sorgen nehmen.“

Das Ziel der Kampagne liegt bei 70.000 Euro. Am Montagnachmittag (13. Oktober, 14.40 Uhr) war bereits eine Summe von 55.129 Euro erreicht – darunter eine Einzelspende von 1.500 Euro, anonym übermittelt. Viele kleinere Beiträge zeigen, wie groß die Anteilnahme aus dem Umfeld und darüber hinaus ist. Die Spenden sollen vor allem dazu dienen, das Nötigste neu anzuschaffen: Kleidung, Möbel, Schulmaterialien – alles, was im Alltag gebraucht wird.

Die Aktion ist weiterhin aktiv. Wer helfen möchte, findet die Spendenkampagne unter dem Titel „Unser Klassenkamerad und seine Familie hat alles verloren“ auf gofundme.com.

Welle der Hilfsbereitschaft – viele Sachspenden

Mittlerweile haben die Initiatoren ein Update veröffentliche. „Wir möchten noch einmal jedem von Herzen danken, der bisher gespendet hat! Es ist unfassbar was bisher zusammengekommen ist.“

Man danke auch für die Sachspenden, die angeboten wurden. „Es kam gestern schon so unglaublich viel zusammen, das erstmal alles gesichtet werden muss, aber die wichtigsten Dinge sind erstmal vorhanden.“ Abschließend schreiben die Initiatoren: „Es ist für uns nicht selbstverständlich, das wir und damit auch die Familie von Simon von so vielen Menschen Unterstützung bekommt.“