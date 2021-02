Erst Lockdown, dann Knockdown? FDP-Theurer will bessere Corona-Politik

Horb - In den Bundestagsdebatten gehört der Horber FDP-Mann Michael Theurer zu den schärsten Kritikern der Corona-Politik

Der Horber Michael Theurer gehört in Deutschland zu den bekanntesten Mahnern und Kritikern der Corona-Politik der Bundesregierung. Der Corona-Ausbruch im Horber Pflegeheim "Ita von Toggenburg" hat ihn stark beschäftigt und ist einer von vielen Gründe, warum er sagt: "Es muss sich in unserem Land etwas ändern."

Ob im Bundestag oder in vielen Interviews derzeit – der FDP-Landesvorsitzender und Bundestagsabgeordnete möchte den Finger in die Wunde legen. Sein größter Kritikpunkt: Zwischen April und Oktober habe die Bundesregierung zu viel Zeit verstreichen lassen, ohne wichtige Weichen im Kampf gegen den Coronavirus zu stellen. "Da kommt kein Druck auf die Räder." So müsse nun jetzt endlich was geschehen. Theurer stellt sein Corona-Konzept vor:

Stufenplan

Deshalb hat Theurer – der in seiner Bundestagsfraktion Vorsitzender des Arbeitskreises Wirtschaft, Soziales und Gesundheit ist – zusammen mit dem Mediziner Matthias Schrappe aus Köln einen Stufenplan vorgelegt, um aus dem Lockdown zu kommen. "Nur auf die Inzidenz zu schauen, halten wir nicht für zielführend", erklärt er. Es gebe dynamische Faktoren, die in die Bewertung einfließen sollen. Theurer nennt beispielsweise die Bewertung, ob es sich um ein diffuses Infektionsgeschehen oder um so genannte "Cluster", also Corona-Ausbrüche in einem bestimmten Bereich wie in Pflegeheimen, handelt. Aber auch Parameter wie den Impffortschritt und die Zahl der Testungen sollen in die Bewertung einfließen. "Heraus kommt eine Corona-Ampel, die deutschlandweit gilt, aber regional unterscheidet – sowohl in Richtung Lockerung als auch in die andere Richtung." Was Theurer ärgert: Einen Stufenplan hatte auch die Bundesregierung angekündigt, aber nicht geliefert. Nimmt das Virus Rücksicht auf einen Stufenplan? "Nein, sicher nicht. Aber es ist die Frage: Sind unsere Maßnahmen, die ergriffen wurden, schon so intelligent und versiert, dass wir es mit dem Virus aufnehmen können. Da bleiben wir in Deutschland hinter den Erwartungen zurück."

Technischer Fortschritt

Weiterer Schwerpunkt in Theurers Vorschlägen: der technische Fortschritt. Technik-Offensive eins: Digitalisierung. "Die Regierung schleppt die notwendige Digitalisierung vor sich her. Das ist eine ungelöste Baustelle." Auch die digitale Ausstattung der Gesundheitsämter werde in der "größten Krise der Nachkriegszeit" vernachlässigt. Technik-Offensive zwei: "Alle Klassenzimmer sollen mit Hepa-Luftfiltern ausgestattet werden. Das kostet zwar zehn Milliarden Euro, aber was ist das schon gegen die anderen immensen Kosten." Technik-Offensive drei: Schnelltests für alle. "Diese Tests müssen endlich zertifiziert und zugelassen werden."

Mitverantwortung

Zu Theurers Corona-Konzept gehört auch, die Mitverantwortung der Bürger zu stärken. "Das war für mich auch in meiner Horber Zeit ein wichtiges Thema. Die freiheitliche Gesellschaft lebt vom Verantwortungsbewusstsein. Mir wird zu wenig auf die Mitwirkungsbereitschaft der mündigen Bürger gesetzt."

Schutz der Gefährdeten

Der Schutz der vulnerablen Gruppen, also der besonders Gefährdeten, ist Theurer ein wichtiges Anliegen. "Dort hätte es von Anfang an flächendeckende Tests geben müssen." Der Horber nennt hier auch den Corona-Ausbruch im Pflegeheim "Ita von Toggenburg", der ihn tief betroffen gemacht habe. Der Schutz der Pflegeheime hätte anders laufen müssen. "Was wir formuliert haben, hat Boris Palmer als Oberbürgermeister in Tübingen erfolgreich gemacht."

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik ist schon lange ein Schwerpunkt von Theurers Politik. Auch hier hat er konkrete Vorschläge: "Ich habe meinen Sieben-Punkte-Plan vorgestellt. Unter anderem habe ich einen Wirtschaftsgipfel gefordert, den Minister Altmaier jetzt erst umgesetzt hat. Es darf aber nicht nur eine Laber-Runde sein."

Der FDP-Landesvorsitzende fordert einen Sonderbeauftragten, der sich darum kümmert, dass die Hilfen, bei den Betroffenen ankommen. Außerdem fordert er einen Verlustrücktrag. Das bedeutet: Verluste, die jetzt entstehen sollen mit Steuerzahlungen der Vergangenheit verrechnet werden können. Weiterer Vorschlag: das Kieler Modell. Über die Finanzämter soll es Zahlungen an Betriebe gemessen am Rückgang des Betriebsergebnisses geben.

Öffnungsperspektive

Theurer sagt: "Es muss sich etwas ändern, damit aus dem Lockdown kein Knockdown wird. Es muss eine Öffnungsperspektive geben. Wir ruinieren unsere Volkswirtschaft, weite Teile des Mittelstands, Arbeits- und Ausbildungsplätze. 58 Prozent aller Handwerksbetriebe seien negativ betroffen. 80 000 von 240 000 Friseuren seien in Insolvenzgefahr, lauten die Ergebnisse aus einem Gespräch mit dem Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks. So gehe es auch vielen Einzelhandelsgeschäften. "Wir wissen, wie es schon vor Corona in Horb, aber auch in Freudenstadt aussah: einige Leerstände, ein schwieriger Markt. Die Abwanderung in den Online-Markt geht weiter. Das holt man nur schwer zurück. Ich befürchte, das wird viele zum Aufgeben zwingen." Deshalb sei es wichtig, dass der Stufenplan umgesetzt werde. Der FDP-erwartet nun eine Klagewelle, denn "es gibt keine wissenschaftlichen Beweise, dass die Schließungen notwendig sind. Es liegen ja oftmals gute Hygienekonzepte vor."

Europa und die Grenzen

Grenzschließungen verschärfen die Probleme noch, findet Theurer. "Lieferketten gehen in die Knie. Das sieht man jetzt schon in der Autoindustrie." Er kann nicht verstehen, dass es an Grenzen und am Flughafen keine vernünftige Teststrategie gibt. "Wenn am Flughafen bei der Einreise ein Pass kontrolliert werden kann, muss das doch bei einem Coronatest auch möglich sein."

Auch am Personal könne es eigentlich nicht mangeln. "Es gibt genügend Security-Dienste, die in Kurzarbeit oder arbeitslos sind. Warum kann ich die wenigen Reisenden am Flughafen nicht alle testen? Und wenn jemand positiv getestet wird, kann man ihn gleich in eines der Hotels am Flughafen unterbringen, die gerade eh leer sind."

Einsatz für Kinder

Der Horber ist wegen der psychischen Auswirkungen des Lockdowns besorgt: "Die Einsamkeit wächst, die psychischen Krankheiten nehmen zu, die Kinder-Psychiatrien sind voll. Kinder brauchen soziale Kontakte. Die Experten sagen, dass die Schäden irreversibel sind." Deshalb sei es wichtig, auch den Kindern eine Perspektive zu geben.