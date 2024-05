In Schwanau gab es mehrere Versuche von „Love Scamming“

Der Polizei sind mehrere Betrugsversuche rund um Schwanau durch Whats-App-Anrufe bekannt. Sie warnt, wachsam zu sein.









Derzeit gab es im Bereich Schwanau mehrere Whats-App-Anrufe, mutmaßlich aus Nigeria, unter der Vorwahl „ +23“, berichtet die Polizei. Die Anrufer versuchten durch den vermeintlichen Aufbau einer Beziehung am Ende immer an Pay-Safe Karten oder an Geld zu kommen. Bislang wurden der Polizei noch keine Schadensfälle bekannt. Sie warnt jedoch vor dieser Masche.