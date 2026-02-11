Erst gesperrt, dann halb zurück: Absperrung weg, Hindernis bleibt – warum die Bank-Posse in VS ratlos macht

Vor der Fasnet sperrte die Stadt in den Innenstädten von VS die Bänke ab. Nach Spott folgte der Abbau der Absperrungen – und dann eine klare Verschlimmbesserung, meint unser Autor.
Wer zu Beginn der Woche ins Städtle ging, dem fiel nicht zuerst das Blau-Weiß der Fähnle über den Straßen ins Auge, sondern viel mehr das Rot-Weiß der vielen Absperrbaken. Passanten staunten nicht schlecht: Jede einzelne Bank in den Innenstädten – genauer: entlang der Umzugsstrecken in Villingen und Schwenningen – war feinsäuberlich eingezäunt. Gleiches galt für entsprechende Spielgeräte.