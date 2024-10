Erst Ehrungen, dann ein Turnier: Tischtennisfreunde Kappel feiern ihr 70-Jähriges

1 Eine besondere Ehrung ging an das Gründungsmitglied Walter Bührle (rechts) für 70 Jahre Zugehörigkeit und Günter Benz für 65 Jahre aktive Mitgliedschaft im TTF Kappel (Zweiter von links). Vorstand Ralf Kern (links) und Bürgermeister Philipp Klotz gratulierten. Foto: Rest

Anlässlich des 70-Jährigen der Tischtennisfreunde wurden Gründungsmitglied Walter Bührle und das langjährige Mitglied Günter Benz ausgezeichnet.









Das 70- jährige Bestehen der Tischtennisfreunde Kappel wurde am Samstagnachmittag im Rahmen eines Hobbys-Turnier für Jedermann in der Festhalle gefeiert. Vorstand Ralf Kern konnte eine große Anzahl von Gästen begrüßen und willkommen heißen. Bürgermeister Philipp Klotz freute sich, dass der Verein seit Jahren in der Gemeinde sich etabliert und eine feste Größe eingenommen hat. „Die hervorragende Jugendarbeit welche hier geleistet wird, ist kein Geheimnis, dass die Zukunft in der Jugend liegt“, so Klotz.