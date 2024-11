1 Die drei 20-Jährigen wurden im Seepark überfallen. Foto: Michael Schmalenstroer

Das Trio wurde von fünf bis neun Unbekannten in der Grünanlage angegangen. Die Kriminalpolizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.









Eine fünf- bis neunköpfige Gruppe hat am Freitagmorgen, 1. November, um 4.20 Uhr drei Männer im Seepark in Freiburg überfallen. Laut Angaben der Geschädigten wurden die drei 20-Jährigen zunächst durch eine Person angesprochen und später von insgesamt fünf bis neun Unbekannten bedroht und zur Herausgabe von Wertsachen aufgefordert, heißt es in der Polizeimeldung.