1 Ein Schwede soll seine Frau zu sexuellen Handlungen mit mehr als 100 Männern gezwungen haben. Mitte März soll Anklage gegen ihn erhoben werden. (Symbolbild) Foto: Steffen Trumpf/dpa Der eigene Ehemann als mutmaßlicher Drahtzieher eines jahrelangen Alptraums: Ein Schwede soll seine Frau zu sexuellen Handlungen mit mehr als 100 Freiern gezwungen haben. Sie zeigte ihn selbst an.







Stockholm - Ein Schwede soll seine Ehefrau laut Medienberichten zu sexuellen Handlungen mit mindestens 120 Männern gezwungen haben. Die Taten sollen sich nach Angaben der Nachrichtenagentur NTB über mehrere Jahre sowohl bei physischen Treffen als auch über das Internet abgespielt haben. Der Fall ist seit längerem bekannt - der Mann sitzt bereits seit Oktober wegen des Verdachts auf schwere Zuhälterei in Untersuchungshaft. Zuvor war aber immer von rund 30 Männern die Rede gewesen.