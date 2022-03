1 Die Stadt bleibt nun auf den Kosten sitzen. Foto: Pixabay

Wegen des hohen Prozessrisikos wird die Stadtverwaltung nun doch keine Erschließungsbeiträge für die 2017 und 2018 erfolgte Straßenbaumaßnahme in der Kirchbergstraße erheben.















Schramberg-Waldmössingen - Das beschloss der Gemeinderat mit 14 Ja- und sechs Nein-Stimmen und bestätigte damit die Variante A des Beschlussvorschlags der Verwaltung.

Die Stadträte scheuten sich, für Variante B zu stimmen, also "trotz des sich abzeichnenden Prozessrisikos und der damit möglicherweise entstehenden Prozesskosten" Straßenerschließungsbeiträge zu erheben. Die Anlieger können aufatmen, sie werden nicht zur Kasse gebeten, und die Stadt bleibt auf geschätzten Anliegerbeiträgen von 600 000 Euro sitzen.

Dank Bürgermeister Zäh

Noch im Januar 2017 hatte Abteilungsleiterin Baurecht Linda Niebel nach umfassender rechtlicher Prüfung im Ortschaftsrat versichert, bei der Kirchbergstraße handele es sich nicht um eine historische Straße, weshalb die Anwohner Erschließungsbeiträge entrichten müssten. Grundlage für die Einschätzung war ein Rechtsgutachten der Gemeindeprüfungsanstalt von 2016, auch das Regierungspräsidium war um seine rechtliche Einschätzung gebeten worden, die in die gleich Richtung deutete, dass eine Beitragspflicht entstanden sei.

Aber die Anlieger blieben nicht untätig und suchten in ihren alten Unterlagen. "Ende 2019 legten einige Eigentümer ein Schreiben des damaligen Bürgermeisters Egbert Zäh der zu jener Zeit noch selbstständigen Gemeinde Waldmössingen vor, in dem dieser mitteilt, dass die Straße in den 1970er-Jahren endgültig hergestellt worden sei und somit Beiträge hätten damals erhoben werden müssen", berichtete Niebel. Da dies nicht geschehen sei, so Zäh, seien die Beiträge damals verjährt.

Keine Protokolle

Die Stadt drehte weitere Prüfungsrunden und Archivleiter Carsten Kohlmann durchforstete die Aktenbestände. Er stieß aber nicht auf "nachweislich protokollierte/gefasste Gemeinderatsbeschlüsse", sondern die Einschätzung der Stadt, beziehungsweise der Abteilung Tiefbau konnte sich nur auf "rudimentär vorhandene alte Dokumente" stützen.

Also suchte die Stadtverwaltung Rat bei der Kanzlei Sparwasser Schmidt in Freiburg. Die rieten von der Erhebung von Beiträgen ab, weil die Anlieger sich sicher rechtlich wehren würden.

Gemeinderäte wenig erfreut

"Es geht um 600 000 Euro, da sollte man wenigstens in die erste Instanz gehen, denn so klar ist die Rechtslage doch nicht. Wir haben einen Eid abgelegt, finanziellen Schaden von der Stadt abzuwehren", schlug Jürgen Kaupp (CDU) in der Aussprache vor. Clemens Maurer (CDU) war der gleichen Meinung wie sein Fraktionskollege, er wolle auch nicht, dass die Allgemeinheit die Wertsteigerung bezahlen müsse.

An dieser Stelle der Diskussion kam die Frage nach den Prozesskosten im Falle einer Niederlage auf: Auf 150 000 Euro für die ersten beiden Instanzen schätzte diese F achbereichsleiter Matthias Rehfuß. "Wenn selbst die Anwälte vom Prozess trotz ihres bei diesem hohen Streitwert möglichen hohen Honorars abraten, sollte man dem folgen", sagte Udo Neudeck (Freie Liste) an die Adresse der Stadtverwaltung auf das zu erwartenden hohe Prozessrisiko.

Damit aus 600 000 Euro, die der Stadt durch die Lappen gehen, nicht vielleicht sogar 750 000 werden, stimmte der Gemeinderat denn auch mehrheitlich dafür, keine Beiträge zu erheben.