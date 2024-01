„Höhe 1“ in Alpirsbach: Neues Konzept macht Baugebiet in Peterzell doch noch möglich

Neues Konzept macht Baugebiet in Peterzell doch noch möglich

„Höhe 1“ in Alpirsbach

1 Die bisherige Planung war nicht genehmigungsfähig. Jetzt soll das Baugebiet „Höhe 1“ in Peterzell um einiges kleiner ausfallen als ursprünglich vorgesehen. (Archivfoto) Foto: Görz

Das Baugebiet „Höhe I" bei Peterzell war nicht genehmigungsfähig. Jetzt wurde dem Gemeinderat ein neues Konzept vorgelegt, dem das Gremium mehrheitlich zustimmte. Mit der Erschließung soll noch in diesem Jahr begonnen werden.









Mit der Entwicklung des Baugebiets „Höhe I“ bei Peterzell scheint es voranzugehen. In der jüngsten Sitzung befasste sich der Gemeinderat mit der entsprechenden Entwicklungsplanung der Stadt. Bürgermeister Michael Pfaff informierte über Gespräche mit dem Regierungspräsidium und dem Regionalverband, bei denen das Projekt erörtert wurde und ausgelotet wurde, was umsetzbar ist. Daraufhin sei, so Pfaff, ein Gespräch mit dem Investor geführt und ihm dargelegt worden, welche Möglichkeiten es gibt. Gemeinsam mit ihm wurde dann eine neues Konzept entwickelt.