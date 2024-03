Ersatzprodukte bei Fast-Food-Ketten: Veggie billiger als Fleisch? Burger King eröffnet Preiskampf

1 Logo der Fast-Food-Kette Burger King. Foto: dpa/Carsten Hoefer

Soja, Erbsen oder Weizen – Fleischersatzprodukte sind voll im Trend, aber in der Regel teurer als das Original. Doch der Wettbewerb wird schärfer. Burger King macht den Anfang.









– Die Schnellrestaurantkette Burger King verschärft mit Preissenkungen für Veggie-Gerichte den Wettbewerb um Marktanteile in der Branche. Die mit gut 750 Restaurants nach McDonald’s zweitgrößte Burgerkette in Deutschland bietet ab diesem Monat pflanzenbasierte Produkte jeweils zehn Cent günstiger als die vergleichbaren fleischbasierten Produkte an. „Wir wollen den Impuls setzen, dass mehr Gäste probieren, ob ihnen pflanzenbasiert nicht auch schmeckt“, sagte Geschäftsführer Jörg Ehmer am Dienstag.