Ersatz für Niemeyer Kristian Beciri wechselt zum HBW Balingen-Weilstetten

Der kroatische Zwei-Meter-Hüne wechselte vor der Saison von HC PPD Zagreb in die Wartburgstadt und hat dort schnell die Rolle des Abwehrchefs übernommen. Kein Wunder, denn sowohl in Zagreb als auch bei RK Celje Pivovarna Lasko (Slowenien), wo er über sechs Jahre aktiv war, gehörte er zu den Stützen der Abwehr, was bei seiner Einstellung nicht wundert. "Spiele werden in der Abwehr gewonnen" erklärte er in einem Interview seine Affinität für die Defensive.

Der in Heppenheim geborene Beciri hat in seinen Anfangsjahren auf Grund seiner Größe im Rückraum gespielt. Erst mit 14 habe ihn sein damaliger Trainer an den Kreis gestellt. "Das hat mir gefallen, und deshalb bin ich am Kreis geblieben." Dass er aber nicht nur Abwehr kann, zeigt seine Statistik beim ThSV Eisenach. In 12 Spielen hat er 28 Tore erzielt und dabei eine Wurfquote von über 73 Prozent.