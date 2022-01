"Spaziergang" in Freudenstadt Corona-Protest: Laut Polizei um die 1000 Teilnehmer

Wieder einmal zogen am Montagabend die "Spaziergänger" durch die Stadt. Es waren wohl um die 1.000 Teilnehmer, so die Polizei. In der Telegram-Gruppe "Freiheitsboten Freudenstadt" war die Rede von 1.500 Teilnehmern.