Ersatz für Filiale: Oberschopfheimer gegen automatisierte Poststation

Die Deutsche Post AG will eine automatisierte Poststation bei der Auberghalle errichten. Im Gegenzug soll die Poststelle in der Meiersmattstraße aufgegeben werden.
Zu hoch seien die Kosten für den Eigenbetrieb einer Poststation, heißt es in einem Schreiben der Bundesnetzagentur. Eine Poststation mit persönlichem Bezug ist dem Ortschaftsrat von Oberschopfheim jedoch sehr wichtig. Der Wunsch von der Deutschen Post AG auf Zulassung einer automatisierten Poststation, damit die Poststelle in der Meiersmattstraße wegfallen könne, lehnte der Ortschaftsrat demnach einstimmig ab.