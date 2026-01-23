Erotik mit Augenzwinkern: Was das „Burlesque Dinner“ in Horb-Dettingen wirklich zeigt

Zwischen Menü und Bühne entfaltet sich eine Show mit historischen Wurzeln. Das Burlesque Dinner ist erstmals in Horb-Dettingen zu erleben. Das steckt hinter dem neuen Format.
Federn, Korsetts, Handschuhe – und ein Augenzwinkern: Mit dem neuen Format „Das Burlesque Dinner“ bringt der Veranstalter Engesser Marketing GmbH, bekannt durch „Das Kriminal Dinner“, eine außergewöhnliche Mischung aus Show und Kulinarik in die Region. Eine der ersten Aufführungen findet an diesem Samstag im Adler in Horb-Dettingen statt.