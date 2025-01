Lange Zeit herrschte Leerstand in den Räumen am Narrenbrunnen, nachdem Rossmann auszog. Am 9. Januar öffnet dort nun ein Laden von Woolworth.

Die Verkaufsfläche des neu bezogenen Geschäfts in der Hauptstraße 53 und 55 beträgt rund 500 Quadratmeter. Das teilte Woolworth-Sprecherin Diana Schönfeld mit.

Woolworth biete rund 10 000 Artikel für den täglichen Bedarf. Am ersten Öffnungstag, Donnerstag, 9. Januar, wolle sich das Unternehmen gleich von seiner besten Seite zeigen und besonders günstige Angebote bieten.

Lesen Sie auch

„Vielfältiges Sortiment“

Schönfeld zufolge biete das Geschäft ein vielfältiges Sortiment und stehe aus Sicht des Unternehmens für eine gute Qualität zu günstigen Preisen ein. „ Auch in Zeiten der Inflation dürfen Kundinnen und Kunden sich auf unsere große Artikelvielfalt und unser unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis verlassen“, sagt Area Sales Manager Fabian Hoffmann.

Woolworth befinde sich in der Expansion und wolle perspektivisch mehr als 1500 Standorte in Deutschland betreiben, um den Menschen kurze Wege zu der unternehmenseigenen Produktwelt zu bieten. Das Unternehmen sei daher stets auf der Suche nach freistehenden Ladenflächen. „Wir sind sehr froh, einen Store in Schramberg zu eröffnen und freuen uns darauf, die Menschen vor Ort von unserem Angebot zu überzeugen.“, teilte Schönfeld mit.

Mit der Neueröffnung in Schramberg bringt Woolworth neues Leben in die Räumlichkeiten der ehemaligen Rossmann-Filiale am Narrenbrunnen. Seit Sommer 2021 standen die Einzelhandelsflächen leer - nun konnte die Ansiedlung von Woolworth an diesem zentralen Standort durch die Vermittlung der Wirtschaftsförderung der Stadt Schramberg zwischen Woolworth und den Eigentümern zustande. „Ich freue mich sehr, dass wir mit Woolworth einen etablierten und erfolgreichen Einzelhändler für Schramberg gewinnen konnten.

„Belebung“ erwartet

Die neue Filiale wird einen positiven Impuls für die Belebung der Fußgängerzone setzen“, sagt Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr. Wirtschaftsförderer Ralf Heinzelmann ergänzt: „Diese Ansiedlung ist ein hervorragendes Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Immobilieneigentümern und der Wirtschaftsförderung. Wenn beide Seiten an einem Strang ziehen und gemeinsam an der nachhaltigen Entwicklung unserer Innenstadt arbeiten, können wir langfristig zu einer lebendigen und attraktiven Einkaufslandschaft beitragen“.

Woolworth betreibt mehr als 60 weitere Filialen in Baden-Württemberg, führt Schönfeld aus. Damit stärke Woolworth den Einzelhandel. In der neuen Filiale würden etwa zehn Mitarbeitende Arbeit finden.

Am Tag der Neueröffnung sorgt ein Moderator für Unterhaltung. Für die ersten 1000 Gäste gibt es gratis Popcorn und an einem Glücksrad können kleine Give-aways gewonnen werden.