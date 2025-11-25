Eröffnungsfeier in Horb: Edeka-Center Weinle schließt Umbau ab

Nach rund einem Jahr Bauzeit bei laufendem Betrieb ist die Modernisierung des E-Centers in Horb abgeschlossen
Nach fast zwölf Monaten Umbauarbeiten bei laufendem Betrieb ist der Umbau des E-Centers in der Hahnerstraße 1 nun offiziell abgeschlossen. Jutta Weinle-Günter und Benjamin Günter hatten den früheren Marktkauf Ende 2024 übernommen und in ein E-Center mit neuer Gestaltung überführt. Auf rund 5000 Quadratmetern finden Kunden etwa 60 000 Artikel, darunter Frischeprodukte, Markenwaren, Edeka-Eigenmarken sowie zahlreiche vegetarische, vegane und gluten- oder laktosefreie Angebote. Ergänzt wird das Sortiment durch Haushaltswaren, Elektroartikel, Spielwaren, Textilien, Schreibwaren und Zeitschriften. Hinzu kommen Shop-in-Shop-Bereiche wie ein Gildeshop mit Dekoartikeln und Geschenken, ein VfB-Fanshop und ein Schwarzwaldshop. Der Getränkemarkt bietet eine eigene „Weinerlebniswelt“ mit rund 1400 Weinen sowie ein begehbares Kühlhaus.