Eröffnungsfeier in Horb: Edeka-Center Weinle schließt Umbau ab

Nach rund einem Jahr Bauzeit bei laufendem Betrieb ist die Modernisierung des E-Centers in Horb abgeschlossen

Nach fast zwölf Monaten Umbauarbeiten bei laufendem Betrieb ist der Umbau des E-Centers in der Hahnerstraße 1 nun offiziell abgeschlossen. Jutta Weinle-Günter und Benjamin Günter hatten den früheren Marktkauf Ende 2024 übernommen und in ein E-Center mit neuer Gestaltung überführt. Auf rund 5000 Quadratmetern finden Kunden etwa 60 000 Artikel, darunter Frischeprodukte, Markenwaren, Edeka-Eigenmarken sowie zahlreiche vegetarische, vegane und gluten- oder laktosefreie Angebote. Ergänzt wird das Sortiment durch Haushaltswaren, Elektroartikel, Spielwaren, Textilien, Schreibwaren und Zeitschriften. Hinzu kommen Shop-in-Shop-Bereiche wie ein Gildeshop mit Dekoartikeln und Geschenken, ein VfB-Fanshop und ein Schwarzwaldshop. Der Getränkemarkt bietet eine eigene „Weinerlebniswelt“ mit rund 1400 Weinen sowie ein begehbares Kühlhaus.

Neu ist ein Reifeschrank An den Frischetheken für Fleisch, Wurst, Käse und Fisch berät das Team zu Herkunft und Zubereitung. Neu sind ein Dry Ager (Reifeschrank) sowie verschiedene hausgemachte Spezialitäten. Backwaren gibt es im Markt und in der Bäckerei im Eingangsbereich mit Außencafé. Ein Schwerpunkt liegt auf regionalen Erzeugnissen, etwa von Betrieben aus Bondorf, Herrenberg und Freudenstadt. „Neben Auswahl, Service und Frische liegt uns Regionalität besonders am Herzen, beschreibt Jutta Weinle-Günter. Bio-, To-Go- und Convenience-Produkte sind ebenfalls umfangreich vertreten, darunter frisch geschnittenes Obst, verzehrfertige Salate und eine Salatbar. Asiatische Speisen bietet die Sushibar von „EatHappy“.

Für den Markt wurden energieeffiziente Techniklösungen umgesetzt: LED-Beleuchtung, eine CO₂-Kälteanlage mit Wärmerückgewinnung, Energiemonitoring sowie geschlossene Kühlmöbel. Das Team umfasst 124 Mitarbeitende einschließlich Auszubildender.

Offizieller Empfang

Zum Service zählen Geschenkkörbe, vorbestellbare Wurst- und Käseplatten, eine Infotheke, eine Lotto-Annahmestelle, ein DHL-Paketshop und eine Wickelstation. Kunden können den Personal Shopping Assistent nutzen, mit dem Produkte während des Einkaufs gescannt und an der Kasse direkt ausgelesen werden. Ergänzend stehen Self-Scanning-Kassen bereit. WLAN sowie die Edeka-App gehören ebenfalls zum Angebot. Vorgesehen sind ein neuer Fahrradständer und eine Ladestation für Elektroautos.

Der Abschluss des Umbaus wird nun offiziell begangen, nachdem der Markt während der gesamten Bauphase geöffnet blieb. Der Markt schließt an diesem Mittwoch wegen eines offiziellen Empfang bereits um 18 Uhr.