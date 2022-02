1 Im Olympiastadion von Peking wird am Freitag das olympische Feuer entzündet. Foto: dpa/Christian Charisius

Mit einer großen Zeremonie werden am Freitag die Olympischen Winterspiele in China eröffnet. Wir geben einen Überblick zu den wichtigsten Fakten des Events.















Am kommenden Freitag blickt die Sportwelt auf Peking, wenn die Winterspiele offiziell eröffnet werden. Die Eröffnungsfeier startet um 13 Uhr deutscher Zeit – in Chinas Hauptstadt ist es dann bereits 20 Uhr abends. Schauplatz ist wie schon bei den Sommerspielen 2008 das Olympiastadion, das wegen seiner äußeren Form auch „Vogelnest“ genannt wird.

Wie läuft die Eröffnungsfeier ab?

Los geht´s mit einer etwa 100-minütigen Zeremonie, die sich thematisch um den chinesischen Frühling drehen soll. Die Organisatoren haben dafür eine Mischung aus Musik und Tanz sowie ein Feuerwerk angekündigt. Im Anschluss an die Show laufen die Nationen gegen 14.40 Uhr deutscher Zeit in das Stadion ein – den Auftakt macht wie immer Griechenland als Gastgeber der ersten modernen Olympischen Spiele.

Danach geht es in alphabetischer Reihenfolge in der Sprache des Gastgeberlandes weiter. Deutschland kommt ziemlich weit am Ende an Nummer 85 von insgesamt 91 Ländern. Durch die anschließende Entzündung des olympischen Feuers werden die Spiele dann offiziell eröffnet.

Welche Gäste haben sich angekündigt?

Zuschauer sind aufgrund der Coronapandemie nicht zugelassen. Es werden aber rund 3000 geladene Gäste im Stadion dabei sein. Die deutsche Bundesregierung will keine Vertreter nach China schicken, hat aber auch keinen offiziellen diplomatischen Boykott verkündet wie die USA oder Großbritannien aus Protest gegen die Menschenrechtslage. Mehrere Regierungschefs aus autokratisch geführten Staaten werden dagegen live vor Ort sein. Prominentester Gast ist Russlands Präsident Wladimir Putin, der sein Kommen schon im vergangenen Jahr angesagt hat.

Ebenfalls angekündigt haben sich Saudi-Arabiens Kronprinz Mohamed Bin Salman, Ägyptens Präsident Abd al-Fattah as-Sisi und der der Emir von Katar. Aus Europa reisen der polnische Präsident Andrzej Duda und sein serbischer Kollege Aleksandar Vucic an – ebenso wie Fürst Albert II von Monaco, der dem IOC angehört. Nach der Zeremonie empfängt Chinas Präsident Xi die Staatsgäste zu einem Bankett.

Wer überträgt die Veranstaltung?

Die Eröffnungsfeier ist sowohl im ZDF als auch auf Eurosport im frei empfangbaren Fernsehen live zu sehen. Das Zweite startet um 12.10 Uhr mit der Übertragung, wenn sich Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein aus dem Mainzer Studio meldet. Gäste sind die Biathlon-Expertin Laura Dahlmeier und Wenzel Michalski von Human Rights Watch, der die politische Lage in China beleuchten soll. Live aus dem Stadion kommentiert Reporter Nils Kaben zusammen mit Ulf Röller, dem Leiter der ZDF-Studios in Peking. Auch online überträgt das Zweite die Veranstaltung im Livestream in voller Länge.

Eurosport geht ab 12.30 Uhr auf Sendung. Kommentiert wird die Zeremonie von Sigi Heinrich und Birgit Nössing, die von zwei früheren Olympiasiegern am Mikrofon unterstützt werden – der Eisschnellläuferin Anni Friesinger-Postma und dem Turner Fabian Hambüchen.