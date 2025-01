Eröffnungsball in Salzstetten: Im Narrenhimmel ist der Teufel los

8 Die Showtanzgruppe aus Ergenzingen ließ sich von Pipi Langstrumpf inspirieren und sorgte mit ihrer Darbietung für Begeisterung beim 20-jährigen Jubiläum des „Gsendl“. Foto: Andreas Wagner/Andreas Wagner

Mit dem dem Eröffnungsball der Narrenzunft Salzstetten ging die „Spüllomba-Fasnet“ am vergangenen Samstag in die zweite Runde. Es war ein tolles Narrenfest.









Link kopiert



Der Abend stand ganz im Zeichen des „Gsendl vom Schlössle“. Das „Gsendl“ ist mit der Gründung 2005 die jüngste Gruppe der Zunft. Sie verkörpern die Bediensteten des Hofstaats, was durch ihre meist braun-beigen Gewänder und die Körbe voller Schnaps, Wurst und Schmalzbrot zum Ausdruck gebracht wird. So feierten die Narren mit dem Eröffnungsball ausgelassen das 20-jährige Jubiläum des „Gsendl“. Unter dem Motto „Hebat eich!“ nahm die Party nach dem Einmarsch des Gastgebers in den Gemeindesaal an Fahrt auf.