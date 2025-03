Die Nachrichten aus der Villinger Innenstadt waren zuletzt von Schließungen in der Gastronomie geprägt – es gibt jedoch auch erfreuliche Meldungen aus dem Zentrum. Man darf sich auf gleich mehrere Neueröffnungen freuen.

Zum Feinschmecker

Mit dem „K2“ wollten Kevin Garcia und Fußballprofi Kai Brünker in der Färberstraße ein modernes Café mit schmuckem Ambiente umsetzen. Die Pläne waren gereift – doch Personalmangel sorgt nun dafür, dass das Vorhaben auf Eis gelegt wurde, wie Garcia im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet. Leer bleibt das Lokal in der Hausnummer 19 aber nicht. Denn dort ist nun Platz für das Vorhaben von Anna Lisa Dattolo und Carlo Massimiliano Delre – sie möchten dort einen italienischen Imbiss eröffnen.

Lesen Sie auch

Das Paar hat bereits einige Jahre Erfahrung in der Gastronomie, während Dattolo zuletzt im Einzelhandel tätig war, arbeitete Delre als Koch in einem Hotel. Beide haben ihre Arbeitsplätze aufgegeben, um sich mit dem Lokal etwas eigenes aufzubauen. „Wir haben seit über zwei Jahren etwas in der Innenstadt gesucht, aber nichts Passendes gefunden“, erzählt der 40-jährige Koch. Er ist ein Spezialist für Teig, hat in Italien Kurse hierzu gegeben, entwickelte eigene Maschinen sowie Öfen und sogar ein eigenes Mehl.

Anna Lisa Dattolo und Carlo Massimiliano Delre wollen auch mit italienischen Gerichten überzeugen. Foto: Marc Eich

Kein Wunder, dass Teigwaren im neuen Imbiss eine besondere Rolle spielen werden – beispielsweise Pizza und Calzone. Die Idee der Beiden ist aber: Ein wechselndes Menü soll für Abwechslung sorgen. Auch saisontypische Speisen oder deutsche Gerichte wie Schnitzel oder Maultaschen möchte das Paar zukünftig im „Zum Feinschmecker“ anbieten.

Umgesetzt werden soll dabei ein neues Konzept, „eine Art Mensa-System“, erklärt Delre. Sie möchten kein klassisches Speiselokal eröffnen, denn der Fokus liegt auf jenen, die beispielsweise in der Mittagspause nicht viel Zeit zum Essen haben. „Deshalb bieten wir die Speisen auch zum Mitnehmen an“, so die 36-Jährige. Darüber hinaus soll es ab 9 Uhr Frühstück geben. Insgesamt stehen drinnen 15 Sitzplätze zur Verfügung, auch eine Terrasse soll es geben.

Was den beiden Italienern dabei ein besonderes Anliegen ist: Frische und Qualität sollen eine große Rolle spielen und das zu moderaten Preisen. „Mein Herz hängt an guten Speisen“, macht Delre deutlich. Deshalb möchte er gemeinsam mit seiner Frau auch in einem eigenen Lokal die eigenen Ideen umsetzen. Mithelfen wird noch der Sohn, auf weiteres Personal ist man nicht angewiesen.

Der derzeitige Plan sieht vor, nach erfolgreichem Umbau voraussichtlich Anfang Mai zu eröffnen.

Golden Smash

Mit „Golden Smash“ wagt Tugay Cavusoglu den Schritt in die Selbstständigkeit. Der 25-Jährige eröffnet am Freitag, 4. April, seinen Burger-Laden in der Oberen Straße. Der gelernte Zerspanungsmechaniker arbeitet bereits seit Herbst vergangenen Jahres an der Eröffnung in den Räumen des ehemaligen „Haus des Gyros“.

Insbesondere in der Küche seien größere Umbaumaßnahmen notwendig gewesen, um die Vorgaben der Behörden erfüllen zu können. Unter anderem eine neue Lüftungsanlage musste der 25-Jährige installieren. Nachdem die größeren Maßnahmen umgesetzt wurden, galt es zudem noch „viele Feinarbeiten“ zu erledigen, erklärt Cavusoglu.

Die lange Umbauphase hat er zudem dazu genutzt, gemeinsam mit seinem Koch Aaron Lücke (28) an den Gerichten zu feilen „und viel an den Rezepten rumzuprobieren“. Der Neu-Gastronom möchte ausschließlich Smash-Burger anbieten. Ihm sei dabei wichtig, diese besondere Zubereitungsarbeit zu perfektionieren, um damit für ein Aushängeschild in Villingen zu sorgen: „Eine knusprige Kruste auf der Außenseite, innen schön saftig und ein dünnes Patty.“ 30 Sitzplätze im Inneren und weitere 15 auf der Terrasse stehen den Freunden von Smash-Burgern zukünftig zur Verfügung.

Zur Eröffnung gibt es ein besonderes Angebot: Von Freitag, 4. April, bis Sonntag, 6. April, kosten alle Burger nur vier Euro.

Kochlöffel

Schon lange hielt sich das Gerücht in der Villinger Innenstadt, jetzt ist es Fakt: Der Kartoffel-Spezialist „Super Knolle“ zieht sich zurück – stattdessen möchte der Hähnchen-Bräter Kochlöffel das Lokal in der Niederen Straße übernehmen. Denn dieser musste nach einem Brand im Sommer 2022 schließen. „Es ist so weit: Die Knolle hat das Rentenalter erreicht und geht in den Ruhestand“, heißt es in einem Aushang. Bereits seit einigen Tagen ist der Betrieb dicht – nach insgesamt zwölf Jahren. Zunächst im Schwarzwald-Baar-Center und später in den ehemaligen Räumen der Sternenbäck-Filiale.

Die Super Knolle in der Niederen Straße ist dicht und macht Platz für Kochlöffel. Foto: Marc Eich

Auf Anfrage unserer Redaktion erklärt Kochlöffel-Sprecherin Marion Thyen, dass das Schnellrestaurant den Umbau am 1. April beginnen wird, damit die für Kochlöffel „typische Einrichtung“ Einzug hält. 34 Sitzplätze im Gastraum und weitere 26 im Freien soll es zukünftig geben.

Die Eröffnung ist für den 25. Mai geplant. Das Sortiment umfasst dann neben beliebten Imbiss-Klassikern wie Grillhähnchen, Brat- und Currywurst auch Snacks wie Hähnchen-Drumsticks mit Pommes in der Box to go. Thyen: „Trendige Burger-Kreationen, auch vegetarisch, Süßkartoffelpommes und süße Churros machen das Angebot nochmal attraktiver.“

Was sonst noch los ist

In der Niederen Straße gab es außerdem eine zweite Gastro-Neueröffnung. In den Räumen des Asia-Restaurants Oishi eröffnete vor wenigen Tagen mit „Sakura“ abermals ein Asiate mit ähnlichem Konzept wie zuvor. Derweil hat das indische Restaurant Bombay Delight seinen Umzug von der Rietstraße in die Färberstraße vollzogen und bedient die Gäste nun in den ehemaligen Räumen von Shivas Garden, der einige Häuser weitergezogen ist.

Im Lokal von Oishi hat nun das Asia-Restaurant Sakura eröffnet.

In der Gerberstraße 54 ist im Januar mit dem Balkan Grill ein Restaurant für albanische Spezialitäten eingezogen, nachdem dort das Hausverbot geschlossen wurde.