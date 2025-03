Eröffnung zum Frauentag: Stadtmuseum stellt Erinnerungen von Lahrer Frauen in den Mittelpunkt

1 Gut besuchte Vernissage: Auch Ex-Stadtrat und Landtagsabgeordneter Walter Caroli (von links), Roland Hirsch, Fraktionsvorsitzender der Lahrer SPD-Gemeinderatsfraktion, und FDP-Fraktionsvorsitzender Jörg Uffelmann besuchten am Sonntag das Museum Foto: Baublies

Wie haben Lahrerinnen das Ende des Zweiten Weltkrieges erlebt? Zum Frauentag hat das Stadtmuseum eine Ausstellung eröffnet, die sich damit beschäftigt – und mit „Frau Reichspräsident Louise Ebert“.









Tatsächlich hat Ebert, Witwe des ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert, zwei Jahre am Rande des Schwarzwaldes gelebt und das Kriegsende hier erlebt. Die Fotoausstellung „Frau Reichspräsident Louise Ebert“, zusammengestellt von der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, ist Teil der Ausstellung im zweiten OG des Museums. Stadthistorikerin Elise Voerkel hat die Wanderausstellung um Erinnerungen von Zeitzeugen und Fotografien vom Ende des Zweiten Weltkrieges ergänzt. Die Ausstellung wurde am Sonntag in Verbindung mit dem Frauentag am Samstag eröffnet.