Eröffnung wird gefeiert: Neuer Loheckplatz in Oberweier ist bereit

Seit vielen Jahren ist der Platz am Loheck ein beliebter Treffpunkt für alle, die aktiv etwas für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden tun möchten. Hier startet der Lauftreff zu seinen abwechslungsreichen Runden durch den Friesenheimer Wald, während sich andere Gruppen zu gemeinsamen Spaziergängen oder Nordic Walking verabreden. Im Anschluss nutzen viele Sportbegeisterte gern den Fitnessparcours auf dem Loheckplatz, um ihr Training in entspannter Atmosphäre abzurunden.

Jetzt wurde der Fitnessparcours um ein weiteres Gerät, einen „Butterfly“, ergänzt. Zum Verweilen gibt es fünf Sitzbankgruppen, eine Himmelsliege sowie einen überdachten Unterstand, der sich im Halbkreis zum Ausblick gen Westen richtet. 18 Parkplätze sind eingerichtet und mehrere Fahrradabstellplätze. 110.000 Euro stehen für die Finanzierung des Platzes zur Verfügung. Sandsteinblöcke dienen zur Absperrung auf der Ostseite und laden gleichzeitig zum Balancieren oder Ruhen ein. Eine Rückegasse bleibt dem Forstbetrieb vorbehalten. Die Stellplätze wurden mit Schotter ausgelegt.

Früherer Ortsvorsteher Richard Haas hat sich für Fitnessparcours eingesetzt

Seit neun Jahren befindet sich am Loheck der Motorikpark mit Fitnessgeräten. Möglich gemacht hat den Park der Verein Unser Wald.

Die Initiative dafür kam vom früheren Ortsvorsteher Richard Haas und dem damaligen Ratsmitglied Peter Rottler, der im Jahr 2016 einen Fitnessparcours bei einer Urlaubsreise erlebt hat, dies anschließend im Ortschaftsrat vorgestellt und als Wunsch für Oberweier formuliert hatte. Seit 2017 gibt es die Einrichtung am Loheck.

Viele Jahre war auf Platz Holz gelagert

Nachdem im Ortschaftsrat und aus der Bevölkerung sowie dem TV Friesenheim der Ruf nach mehr Freizeit- und Aufenthaltscharakter für den Platz sowie einen befestigten Parkplatz am Loheck laut wurde, kam es zur Planungsgruppenbildung unter Bürgerbeteiligung 2023. Im Fokus hatte stets eine naturnahe Gestaltung für den Platz gestanden. Viele Jahrzehnte war ein großer Teil des Platzes der Holzlagerung vorbehalten. Nachdem diese ihren Platz nördlich des Industriegebiets von Friesenheim gefunden hat, war der Weg für eine Neugestaltung frei. Aber so schnell mahlen die Mühlen der Bürokratie nicht. Es galt Planungsleistungen in den Haushalt 2023 zu stellen. Mit Landschaftsplaner Valentin Merz (Studio Freiraum) war auch gleich ein Friesenheimer in die Planung eingebunden. Aus der Arbeitsgruppe heraus sind nahezu alle Vorschläge in die Planung eingeflossen.

Ganz zufrieden ist der Turnverein mit der Parksituation nicht

Ganz zufrieden stellt die Parkplatzsituation Mitglieder des TV Friesenheim nicht. In der Hauptversammlung im April monierte Hans Gänshirt vom Vorstand die „Schlaglöcher“ auf dem Platz. „Es ist toll, dass nach Jahren etwas passiert ist auf dem Platz, aber ich hoffe, dass es nicht vor der Platzeinweihung regnet“, bemerkte Gänshirt. Aufgrund der hohen Bodenverdichtung laufe das Wasser kaum ab. Friesenheims Bürgermeister Erik Weide versprach dazu: „Wir haben einiges in den Platz investiert. Der Holzlagerplatz ist weg und wenn es notwendig ist, werden wir noch etwas justieren.“

Bewirtung

Der Platz am Loheck ist gut 17 Meter breit und 100 Meter lang. Bis 2022 wurde die Fläche östlich des Platzes als Holzlagerplatz genutzt. Friesenheim und Oberweier teilen sich die Gemarkung. Am Samstag, 23. Mai, ab 11 Uhr ist offizielle Eröffnung. Die Bewirtung übernimmt der Ortschaftsrat von Oberweier.