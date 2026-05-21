Eröffnung wird gefeiert: Neuer Loheckplatz in Oberweier ist bereit

Der Mehrgenerationenplatz in Oberweier ist umgestaltet. Er wird am Samstag, 23. Mai, ab 11 Uhr der Öffentlichkeit übergeben.
Seit vielen Jahren ist der Platz am Loheck ein beliebter Treffpunkt für alle, die aktiv etwas für ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden tun möchten. Hier startet der Lauftreff zu seinen abwechslungsreichen Runden durch den Friesenheimer Wald, während sich andere Gruppen zu gemeinsamen Spaziergängen oder Nordic Walking verabreden. Im Anschluss nutzen viele Sportbegeisterte gern den Fitnessparcours auf dem Loheckplatz, um ihr Training in entspannter Atmosphäre abzurunden.