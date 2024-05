1 Glasperlenspiel heizten den Gästen mächtig ein. Foto: Arne Hahn

Mit einer rauschenden Party bis spät in die Nacht hinein wurde das Nouri-Hotel in Bad Krozingen eröffnet. Höhepunkt war ein exklusives Konzert von Glasperlenspiel. Was hat das neue Top-Hotel zu bieten?









In Betrieb ist es schon seit einem halben Jahr, nun aber ist es bei einem „Grand Opening“ mit 500 geladenen Gästen offiziell eröffnet worden: Das Nouri-Hotel schließt eine gastronomische Lücke in der Region Freiburg. Der Freiburger Hotelier Werner Baumgartner (63, „Hotel Hirschen“ in Freiburg-Lehen) hat mit seiner Familie und der Beteiligung eines stillen Teilhabers rund 34 Millionen Euro in das 4-Sterne-Haus mit 99 Zimmern und fünf Suiten investiert.